Ali Koç'tan taraftarına transfer müjdesi! 'Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçime günler kala açıklamalar yaptı. Aziz Yıldırım'dan devraldığı dönemdeki kulübün durumunu açıklayan Koç, "Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu hafta sonu yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Ali Koç açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

SİZLERİ UTANDIRACAK BİR YANLIŞIMIZ OLMADI

"Biz bilerek isteyerek herhangi bir yanlış yapmadık. Sizleri utandıracak mahcup edecek bir yanlışımız olmadı. Bugün geldiğimiz noktada çok büyük tecrübeler kazandık." ifadelerini kullanarak sözlerine başlayan Ali Koç, "Kulübü aldığımız noktayı hepimiz biliyoruz. Tüm alacaklarımız temlikliydi. Geldiğimiz noktada 17 milyon Euro ödemek zorundaydık. 612 milyon Euro'luk bir borcumuz vardı. O dönemki başkanımız Aziz Yıldırım'ın tabiriyle Fenerbahçe batmıştı."

BİZ FENERBAHÇE'Yİ KÖTÜ KOŞULLARDA ALDIK

"Biz Fenerbahçe'yi kötü koşullarda aldık. Fenerbahçe'nin Futbol takımının göğüs sponsor yoktu. Bulamayacak noktaya getirdiler kulübü. Önümüzdeki sene kadromuz daha da iyi olacak. Arkadaşlar inanın, bundan sonra yolumuz açık. Bundan sonrası daha kolay. Geçen sene 56 milyon Euro'luk bir transfer satışımız var. Neticede hem yerel hem de UEFA'nın finansal fair-play limitlerini aştıkça tarihimizin en iyi kadrolarından birini kurduk. Kadromuzu başarısız olarak görebilirsiniz. Biz herkesi yendik ama sistemi yenemedik."

İŞTE BU YÜZDEN MOURİNHO FENERBAHÇE'DE

"70 milyon Euro kadro değerimiz varken şu an 200 milyon Euro civarında. Reklam gelirlerimizi 200 milyon dolara çıkarttık. Daha da çıkartacağız. Artık UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına takılmıyoruz. İşte o yüzden bugün Jose Mourinho Fenerbahçe'de."

SİSTEMİ YENMENİN ZAMANI GELİYOR

"Takımımız güçlü. Takımımızın başarısı yadsınamaz bir başarıdır. Her şeyi yendik sistemi yenemedik. Onu da yenmenin zamanı geliyor. Yapacağımız takviyelerle Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız. Hocanın dediği gibi belki bu takım 99 puan toplamayacak ama şampiyon olacak."

HEPİMİZ HEYECANLIYIZ

"Mourinho'ya sadece büyük bir hoca Fenerbahçe'ye geldi diye bakmayın. Bu winner karakter, dünyada gelmiş geçmiş en iyi 5 hocadan biri, Fenerbahçe için büyük işler yapacak. Mourinho'nun camiamızda oluşturduğu etkinin farkındayız. Hepimiz heyecanlıyız. İlk adımımızı çok güçlü bir şekilde attık ve devamı gelecektir."