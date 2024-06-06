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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Galatasaray Zaha'da çalım attı' itirafı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Zaha transferinde kendilerine çalım attığını itiraf etti. 8,5 milyon euroda masadan kalktıklarını belirten Koç, "Galatasaray girdi bitirdi, çalım mıdır, çalımdır." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile yaşadıkları transfer rekabeti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zaha'yı transfer etmek için uzun süre uğraştıklarını belirten Koç, 'çalım' yediklerini itiraf etti.

"ZAHA TRANSFERİ ÇALIMDIR"

Wilfried Zaha'yı transfer etmek için 1 sene boyunca uğraştıklarını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz 8,5 milyon euroda masadan kalktık." dedi.

Galatasaray'ın Zaha transferinde çalım attığını itiraf eden Koç, "Çalım denilebilirse Zaha transferi için denilebilir. Biz masadan kalktı. Tete ile alakası yok. Selahattin Bey bir gün beni aradı Tete'yi söyledi. Dedim sakın maça gelmesin, menajeri de gelmesin. Transfer çalımı olur, ayıp bir şey değil. Zaha için 1 sene uğraştık. Galatasaray'a nasip oldu. Biz 8,5'da masadan kalktık. Daha sonra Galatasaray girdi bitirdi, çalım mı çalım." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Galatasaray Zaha'da çalım attı' itirafı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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