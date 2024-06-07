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Yarın (8 Haziran) YKS sınavının ilk oturumu olan TYT var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yarın (8 Haziran) YKS sınavının ilk oturumu olan TYT var

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen LGS sınavının ardından öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Nüfus müdürlüklerinin yarın açık olmasıyla beraber yarın hangi sınav var, ne sınavı araması yapıldı. YKS'ye 3 milyondan fazla kişi katılırken saat kaçta başlayacağı da merak konusu oldu.

8-9 Haziran'da gerçekleşecek olan sınavlara kısa süre kala vatandaşlar yarın ne sınav mı var, hangi sorularına cevap aramaya başladı. Hafta sonu milyonlarca öğrenci soruları cevaplayacak.

YARIN SINAV MI VAR, HANGİ 2024?

8 Haziran Cumartesi günü YKS'nin ilk oturumu olan TYT olurken, 9 Haziran Pazar günü ikinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDS gerçekleşecek. Soru kitapçıklarını taşıyan 536 nakliye aracı ise 245 merkeze gönderilmek üzere yola çıktı.

Sınavlarda yaşanabilecek aksiliklere karşı nüfus müdürlükleri 07.00 ile 17.00 aralığında açık olacak. Kimliklerini unutan öğrenciler müdürlüklerin hizmetinden yararlanabilecek.

Yarın (8 Haziran) YKS sınavının ilk oturumu olan TYT var - 1. Resim

YDT'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK?

YDT sınavına İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi olmak üzere toplam 233 bin 389 aday katılacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adaylar ek olarak 30 dakika ekleneceğini şu sözlerle açıkladı:

"TYT oturumunda 1911 okuyucu-işaretleyici, AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak"

Yarın (8 Haziran) YKS sınavının ilk oturumu olan TYT var - 2. Resim

TYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

TYT 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT ise 10.15'te başlayıp 180 dakika sürecek. 15.45'te başlayacak olan YDT sınavı ise  120 dakika sürecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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