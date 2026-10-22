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Eğitim

Yurt dışı eğitiminde yeni rota: Asya... ‘En iyiler’ İstanbul’da öğrencilerle buluştu

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Yurt dışı eğitiminde yeni rota: Asya... ‘En iyiler’ İstanbul’da öğrencilerle buluştu
Başlık ResmiYurt dışı eğitiminde yeni rota: Asya... ‘En iyiler’ İstanbul’da öğrencilerle buluştu

30 ülkeden yaklaşık 150 eğitim kurumunu buluşturan Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları’nın İstanbul etabı tamamlandı. Çin ve Hong Kong’dan 20 kurumun da katıldığı fuarda öğrencilere eğitim, burs ve uluslararası kariyer fırsatları tanıtıldı.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

30 ülkeden yaklaşık 150 eğitim kurumunun katıldığı Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları’nın İstanbul etabı tamamlandı. King’s College London, University of Manchester, University of Sydney ve The Chinese University of Hong Kong gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri, öğrencilere eğitim, burs ve kariyer imkânları hakkında bilgi verdi.

Fuarın öne çıkan başlıklarından biri, Çin ve Hong Kong’dan 20 üniversite ve kurumun katılımı oldu. The Chinese University of Hong Kong’un yanı sıra Jilin University, Dalian University of Technology ve University of Electronic Science and Technology of China gibi kurumlar, Türk öğrencilere akademik programlarını ve uluslararası eğitim fırsatlarını anlattı.

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Özellikle mühendislik, teknoloji ve araştırma alanlarında öne çıkan üniversiteler; burs imkânları, başvuru süreçleri ve öğrenci hayatı hakkında bilgi paylaştı.

Fuar, Asya’daki alternatifleri değerlendirmek isteyen öğrenciler için de önemli bir buluşma noktası oldu. Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Yönetici Ortağı Burhan Pınarbaşı “Öğrencilerimizin farklı ülkelerdeki eğitim fırsatlarını yakından tanımaya gösterdiği ilgi bizler için oldukça değerli. 25 yıldır gençlerin dünya standartlarında eğitime ulaşmalarına aracılık ediyor, onları doğrudan karar vericilerle bir araya getiriyoruz” dedi.

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