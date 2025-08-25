Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
100 gramı 1 kasa portakala eş değer! Hasat dönemi geldi, toplamak için dağlara koşuyorlar

Erzincan'da hemen hemen her köyde yetişen kuşburnunun toplama zamanı geldi. 100 gramında 1 kasa portakala eş değer miktarda C vitamini bulunan kuşburnu, soğuk algınlığı ve gribe iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kuşburnu meyvesini toplamak isteyenler dağlara akın ediyor.

Vatandaşlar C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için bugünlerde dağlara akın ediyor. Hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnu meyvesinin en çok tüketilen formatı olan marmelat yapımı ise zorlu aşamalardan sonra gerçekleşiyor.

KAYNATILIP KAVANOZLARA DOLDURULUYOR 

Kadınlı erkekli, çocuklu yaşlı gruplar halinde dağlara giderek kuşburnuyu dikenli dallarından tek tek toplayan vatandaşlar birkaç gün içerisinde topladıkları kuşburnuları bu kez yine tek tek temizleyerek suyla birlikte kaynatıyor.

Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnular ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE KARŞI ETKİLİ 

Erzincan’da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle ilgi görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
