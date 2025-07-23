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12 bin yıl önceye dayanıyor, 'kabulca' ve 'kaplıca' olarak biliniyor! Tarlada hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kastamonu, Siyez Buğdayı, Tarım, Coğrafi İşaret, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 12 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen coğrafi işaretli siyez buğdayının hasadına başlandı. Siyez buğdayı bölgede ayrıca "kabulca" veya "kaplıca" olarak da biliniyor.

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş ürün olarak talep görmeye devam ediyor.

Bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak da adlandırılan siyez buğdayının yaklaşık yüzde 70'i bulgur olarak değerlendirilirken, geri kalanı un ve yem üretiminde kullanılıyor.

12 bin yıl önceye dayanıyor, 'kabulca' ve 'kaplıca' olarak biliniyor! Tarlada hasat başladı - 1. Resim

YURT DIŞINDAN DA TALEP VAR

İlaçsız ve gübresiz yetişebilen nadir tahıllardan biri olan ve buğdayın atası kabul edilen siyez, son yıllarda yurt dışında da yoğun talep görüyor. Hasadı biçerdöverlerle yapılan siyez, özellikle yerli ve organik tarıma ilgi duyan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Üretici çiftçiler bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirtti.

12 bin yıl önceye dayanıyor, 'kabulca' ve 'kaplıca' olarak biliniyor! Tarlada hasat başladı - 2. Resim

HASAT BAŞLADI

Siyez üretimi yapan çiftçi Sabahattin Ciğerci, "Siyez hasadına başladık. İnşallah bu yıl bereketli ve verimli geçer. Hasadın ardından ürünümüzü işleyerek tüm Türkiye'ye satışını gerçekleştireceğiz" dedi.

12 bin yıl önceye dayanıyor, 'kabulca' ve 'kaplıca' olarak biliniyor! Tarlada hasat başladı - 3. Resim

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLECEK

Bir diğer üretici Yasin Ciğerci ise, "Allah nasip etti, bugün siyez buğdayımızın hasadını yapıyoruz. Bu yıl verimli bir sezon oldu. Geçtiğimiz yıl ekim ayında buğdayımızı toprakla buluşturduk. Süreç içinde büyümesini düzenli olarak takip ettik. Olgunlaşmasının ardından şimdi hasadını yapıyoruz. Taş değirmende işleyip katma değerli ürünlere dönüştürecek ve Türkiye'nin dört bir yanına göndereceğiz" şeklinde konuştu.

12 bin yıl önceye dayanıyor, 'kabulca' ve 'kaplıca' olarak biliniyor! Tarlada hasat başladı - 4. Resim

Ciğerci, "Siyez, çiftçiler için çok değerli çünkü 12 bin yıllık geçmişiyle bugüne kadar genetiği bozulmadan ulaşmış bir ata tohumu. Bizler de İhsangazi'de bu geleneği sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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