13 kurumdan tahmin geldi! Migros (MGROS) 2025 hedef fiyat kaç TL?

13 kurumdan tahmin geldi! Migros (MGROS) 2025 hedef fiyat kaç TL?

Güncelleme:
Borsanın önemli şirketlerinden Migros, yılın ikinci çeyreğinde 281 milyon TL ile beklentilerin altında kâr açıkladı. 6 aylık dönemde 1,32 milyar TL kârlılığa ulaşan MGROS için, bilanço sonrasında 13 kurumdan hedef fiyat geldi. MGROS 2025 hedef fiyat kaç TL? İşte detaylar...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Türkiye’nin önemli perakende şirketleri arasında yer alan Migros ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre Migros (MGROS) bu yılın nisan-haziran döneminde 281 milyon TL net kâr elde etti. Piyasalarda ortalama 938 milyon TL kâr beklentisi öne çıkmıştı.

Açıklanan rakamlar beklentinin altında kaldı. Yüksek finansman gideri, parasal pozisyon kazancındaki gerileme ve operasyonel giderlerdeki artış kârın da düşük gelmesinde etkili oldu.

6 AYLIK KAR 1,32 MİLYAR TL

6 aylık sonuçlar dikkat alındığında;

  • MGROS ilk yarıda 1,32 milyar TL net kâra ulaştı.
  • Kârlılıkta geçen yılın aynı dönemine göre %50 gerileme yaşandı.
  • Toplam satışlar 6 ayda %7 artarak 174,844 milyar TL oldu.
  • Brüt kâr ise %19 yükselerek 42,03 milyar TL olarak gerçekleşti.
  • Ocak-Haziran döneminde net parasal pozisyon kârı ise %-17,00 geriledi.
  • Brüt kâr marjı 2,39 puan artarak %24 seviyesinde gerçekleşti.

MGROS HİSSE FİYAT

  • Migros hissesi 14 Ağustos işlemlerinde 500,00 TL’den kapanış yaptı.
  • Yıllık getiri %-0,05 olarak gerçekleşti.
  • Son 1 yıllık dönemde MGROS en düşük 397,00 TL ve en yüksek 600,00 TL seviyesini gördü.
  • Son fiyata göre F/K oranı 18,01 ve PD/DD oranı ise 1,35 olarak gerçekleşti.

MGROS HEDEF FİYAT 2025 

Bilançonun açıklanmasının ardından Migros (MGROS) hissesi için 13 aracı kurumdan, gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat raporu geldi. Bu raporlarda öngörülen hedef fiyatlar şöyle sıralanıyor:

  • Yapı Kredi Yatırım: 905,00 TL
  • İntegral Yatırım: 890,00 TL
  • Vakıf Yatırım: 885,00 TL
  • Deniz Yatırım: 883,10 TL
  • Ata Yatırım: 840,00 TL
  • Halk Yatırım: 818,80 TL
  • Gedik Yatırım: 799,00 TL
  • Ak Yatırım: 788,00 TL
  • Marbaş Menkul Değerler: 761,00 TL
  • TEB Yatırım: 753,40 TL
  • Şeker Yatırım: 750,00 TL
  • ICBC Yatırım: 750,00 TL
  • Tacirler Yatırım: 715,00 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

