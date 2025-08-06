Perakende hisseleri için hedef fiyat! BIMAS, MGROS VE SOKM…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsada ikinci çeyrek bilanço sezonu devam ederken, sektör ve hisselere yönelik dikkat çeken araştırma raporları da yayımlanıyor. Deniz Yatırım da perakende sektörünü analiz etti.

Parasal sıkılaşmadan az etkilenen sektörlerden birisinin “perakende” olduğu vurgulanırken; fiyatlarda yaşanan yükselişin yavaşlasa da devam etmesi, mağaza trafiğinde görece düşük azalışlar, market markalı ürünlere yüksek talep ve online kanallara ilginin sürmesinin sektörü desteklediği aktarıldı.

3 HİSSE İÇİN HEDEF FİYAT

Deniz Yatırım’ın raporunda mevcut şartlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede önceliğe göre Migros Ticaret (MGROS), BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) ve Şok Marketler (SOKM) şirketlerine dikkat çekildi ve 12 aylık hedef fiyatlar şöyle öngörüldü:

-Migros Ticaret: 883,10 TL

-BİM Birleşik Mağazalar: 760,46 TL

-Şok Marketler: 58,50 TL

GIDA ENFLASYONU DÜŞÜYOR

Haziran ayı enflasyon gelişmelerine yer verilen raporda; TÜİK Tüketici Fiyat Endeksinin yıllık bazda %35,05 artış gösterdiği, buna karşılık gıda ve alkolsüz içecekler grubunun aynı dönemde %30,20 ile TÜFE’nin gerisine düştüğü hatırlatıldı. Böylece TÜFE ile gıda enflasyonu arasındaki makasın da yıllık bazda 4,85 puan olduğu aktarıldı.

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KARTLI HARCAMALAR ARTIYOR

Banka ve kredi kartı harcamalarına dikkat çekilen raporda, ikinci çeyrekte, ilk çeyreğe göre tutar bazında %15,1’lik artışın yaşandığı belirtildi. Resmî tatil döneminin ikinci çeyreğe denk gelmesi, ilkbahar ve kısmi yaz sezonu etkisinin harcamalardaki artışta etkili olabileceğine işaret edildi.

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FARKLI OYUN PLANLARI

Strateji raporlarında perakendeyi cazip çarpanlara sahip sektörlerden biri olarak gördüklerini de belirten Deniz Yatırım, şirketlerin oyun planlarındaki farklılaşmaya vurgu yaparak, “BİM tarafında FİLE, Şok tarafında Şok 2.0 ve Migros tarafında genişleyen perakende ağı dikkat çekiyor. Ölçek gücüyle BIMAS ve rekabetçi yapısıyla MGROS daha fazla öne çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.