BTC’de resesyon korkusu mu? Bitcoin’den para çıkışı başladı! 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Temmuz ayında ABD’de hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve kurumsal talep desteğiyle birlikte 123 bin 235 dolara kadar yükselen Bitcoin, son 3 haftadır düşüş trendinde hareket ediyor. Temmuz ayının son işlem gününde 117 bin dolar desteğini aşağı kıran BTC fiyatı, son 1 haftalık süreçte en düşük 112 bin doları test etti. Ardından gelen tepki alımları ise şimdiki “sınırlı” kaldı.

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6 AĞUSTOS 2025 BTC FİYATI

Kripto borsalarda işlem gören 6 Ağustos 2025 BTC fiyatı 113 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, ilk işlemlerde %-0,45’lik değer kaybı dikkat çekiyor. Analistler 22 Haziran – 14 Temmuz aralığında gerçekleşen yükseliş trendinin ardından gerçekleşen düşüşte, FİBO 0,38 desteği olarak öne çıkan 113 bin 500 dolar seviyesinin aynı zamanda önemli bir destek olduğunu da aktarıyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Bu desteğin kırılması halinde 50 günlük ortalamaya işaret eden 112 bin 600 dolar ve bir sonraki FİBO durağı olan 110 bin 700 doların destek olarak öne çıkabileceği ifade ediliyor. Bu arada BTC’de son 4 işlem gününde dikkat çeken bir para çıkışı da yaşanıyor. Geçen hafta perşembe günü 114,8 milyon ve cuma 812,3 milyon dolar olan para çıkışı; bu hafta pazartesi 323,5 milyon dolar ve salı 118,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 4 günlük para çıkışı 1 milyar 370 milyon dolara yaklaştı.

BTC’DE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

BTC fiyatını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,2 sınırına gerileyerek “güvenli liman” statüsünün öne çıkması, ABD borsalarında yaşanan kâr satışları, ticaret gerilimleri başta olmak üzere bazı makroekonomik belirsizlikler ve ABD’de yeniden resesyon endişelerinin konuşulmaya başlanması risk iştahını düşürdü. Bu gelişeler kripto piyasalar üzerinde de baskı oluşturdu.