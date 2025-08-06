Merkez Bankalarından 123 ton talep! İşte en çok altın alan ülkeler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) verilerine göre, altın için önemli bir katalizör olan merkez bankalarının alımları haziran ayında da istikrarlı şekilde devam etti. WGC Kıdemli Analisti Krishan Gopaul tarafından paylaşılan verilere göre; merkez bankaları haziranda 22 ton net alım gerçekleştirdi. Böylece merkez bankaları 2025'in ilk yarısında 123 tonluk net alıma ulaştı. Bu rakam, 2024'ün ilk yarısına göre hafif bir düşüşe işaret etti.

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EN ÇOK ALTIN ALAN ÜLKELER

Özbekistan, haziran ayında 9 ton ve Kazakistan 7 ton alımla ilk iki sırada yer aldı. Diğer önemli alıcılar ise 2’şer ton alımla Çek Cumhuriyeti, Çin ve Türkiye oldu. Katar, Filipinler, Kırgızistan ve Gana da 1’er ton altın satın aldı.

Özbekistan Merkez Bankasının, önceki 4 aylık satış serisini sonlandırdığına ve Kazakistan Merkez Bankasının da bu dönemde önemli bir alıcı olarak öne çıktığına dikkat çekildi.

Haziranda Singapur, 6 ton ile en fazla altın satan ülke olarak öne çıktı.

6 AYLIK VERİLER

2025 yılının ilk 6 aylık dönemi dikkate alındığında; Polonya Merkez Bankası 67 tonla en büyük alıcı oldu. Onu 35 tonla Azerbaycan ve 22 tonla Kazakistan takip etti.

İlk yarıda Özbekistan, Singapur ve Rusya Federasyonu en çok altın satan üç ülke olarak öne çıktı.