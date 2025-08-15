Yabancıya konut satışı 10 yılın dibinde! Neden gelmiyorlar? işte yıl yıl rakamlar...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Türkiye genelinde toplam konut satışları yüksek faiz ortamına rağmen artmaya devam ederken, yabancı yatırımcıların talebinde düşüş sürüyor.

TÜİK verilerine göre konut satışları temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre %12,4 artmış ve 142 bin 858 adet olarak gerçekleşmişti. Bu rakam, aynı zamanda bu yılın en yüksek aylık satışı olarak da kayıtlara geçmişti.

YABANCIYA SATIŞ GERİLEDİ

Ancak geçen ay yabancılara sadece bin 913 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yabancıya satış %18,6 geriledi. Bu yılın 7 aylık dönemi dikkate alındığında ise yabancılara konut satışları %12,1 azalarak 11 bin 267 adede kadar düştü.

Yabancılara satışlarda ilk sırayı 643 konutla İstanbul aldı. 642 konutla Antalya ikinci ve 175 konutla Mersin üçüncü oldu. Geçen ay Rusya vatandaşları 315 konut alımı ile zirvede yer aldı. Bu ülkeyi 152 konutla İran ve 135 konutla Almanya vatandaşları takip etti.

2022'DE ZİRVE GÖRÜLMÜŞTÜ

Yabancılara yapılan konut satışı 2022 yılında 67 bin 490 adet ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Söz konusu yılda toplam satışlar içinde yabancı alımlarının payı %4,5'e kadar yükseldi. Bu yılın ilk 7 aylık döneminde ise yabancının toplam satışlar içindeki payı %1,3’e kadar geriledi.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre; son 10 yılda yabancılara yapılan konut satışları ve toplam içindeki pay şöyle gerçekleşiyor:

2016 yılı: 18 bin 189 adet (%1,4)

18 bin 189 adet (%1,4) 2017 yılı: 22 bin 234 adet (%1,6)

22 bin 234 adet (%1,6) 2018 yılı: 39 bin 663 adet (%2,9)

39 bin 663 adet (%2,9) 2019 yılı: 45 bin 483 adet (%3,4)

45 bin 483 adet (%3,4) 2020 yılı: 40 bin 812 adet (%2,7)

40 bin 812 adet (%2,7) 2021 yılı: 58 bin 576 adet (%3,9)

58 bin 576 adet (%3,9) 2022 yılı: 67 bin 490 adet (%4,5)

67 bin 490 adet (%4,5) 2023 yılı: 35 bin 005 adet (%2,9)

35 bin 005 adet (%2,9) 2024 yılı: 23 bin 781 adet (%1,6)

23 bin 781 adet (%1,6) 2025 yılı: 11 bin 267 adet (%1,3/Ocak-Temmuz)

Rakamlar, bu yıl konut satışlarından yabancının aldığı payın, son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

YABANCI ALIMLARI NEDEN GERİLİYOR?

Son dönemde Türk vatandaşlığı için gerekli olan asgari konut alım bedelinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması, Suriye’de siyasi ortamın istikrar kazanmaya başlaması, iç piyasada konut fiyatlarında gözlemlenen reel düşüş ve 5 yıl bekleme süresini doldurduktan sonra yabancıların satışa geçmeye başlaması; konut piyasasında yabancı ilgisinin de azalmasını beraberinde getirdi.