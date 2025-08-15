Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Faiz oranlarında düşüş hızlandı! İşte en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri

Faiz oranlarında düşüş hızlandı! İşte en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Faiz oranlarında düşüş hızlandı! İşte en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü geçen hafta 16,13 milyar liralık artışla 2 trilyon 454 milyar TL’yi geçti. TCMB’nin faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte kredi oranlarında yaşanan düşüşler, bankadan para çekmeyi planlayan tüketicileri de heyecanlandırdı. 15 Ağustos 2025 itibarıyla sunulan en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? Güncel ödeme tabloları nasıl oluşuyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Merkez Bankasının yeniden faiz indirimi döngüsüne başlamasıyla birlikte kredi oranlarında da dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Eylülde de 300 baz puanlık indirim tahminleri öne çıkarken, kredi faizlerinin de daha fazla gerileyeceği beklentisi artmaya başladı.

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;

  • 8 Ağustos ile son eren haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 454 milyar TL’yi geçti.
  • Söz konusu haftada toplam kredi hacminde yaklaşık 16,13 milyar liralık bir artış gerçekleşti.
  • Toplam kredilerin 1,8 trilyon lirasını ihtiyaç, 598,64 milyar lirasını konut ve 55,75 milyar lirasını da taşıt finansmanı oluşturdu.

TCMB'DEN ENFLASYON MESAJI

Faizlerin seyri için önemli olan enflasyon beklentilerine dair son rapor da dün TCMB tarafından açıklandı. Yılın üçüncü enflasyon raporunda; TÜFE’nin 2025 sonunda %25-%29 aralığında olacağı, 2026 sonu için de %13-%19 aralığına gerileyeceği tahmin edildi.

Temmuz verilerine göre yıllık TÜFE %33,52 seviyesine kadar geriledi. Tahminlere göre yıllık enflasyonda 2025 sonuna kadar en az 4,50 puanlık düşüş öngörülüyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde faizlerde de gerilemenin devam edeceği öngörülüyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

15 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredileri şöyle:

  • Ziraat Bankası: %2,69
  • Halkbank: %2,79
  • Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)
  • Kuveyt Türk: %2,79 (Kâr payı oranı)
  • Akbank: %2,89

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

Konutta en düşük kredi oranı dikkate alındığında 120 ay vadede geri ödeme tablosu şöyle:

  • Kredi tutarı: 1 milyon TL
  • Kredi oranı: %2,69
  • Kredi vadesi: 120 ay
  • Aylık taksit: 28 bin 60 TL
  • Toplam geri ödeme: 3 milyon 367 bin 284 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

15 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca 24 ay vadede sunulan en düşük taşıt kredileri şöyle:

  • Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)
  • Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr payı oranı)
  • Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)
  • Garanti BBVA: %3,29
  • Akbank: %3,45

300 BİN TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

Taşıtta en düşük oran dikkate alındığında 24 ay vadede örnek geri ödeme tablosu şöyle:

  • Finansman tutarı: 300 bin TL
  • Finansman oranı: %2,99
  • Finansman vadesi: 24 ay
  • Aylık taksit: 19 bin 449 TL
  • Toplam geri ödeme: 466 bin 792 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

15 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca 12 ay vadede sunulan en düşük ihtiyaç kredileri şöyle:

  • TEB: %3,39
  • ON Dijital: %3,39
  • Alternatif Bank: %3,39
  • QNB: %3,59
  • Getir Finans: %3,65

125 BİN TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

İhtiyaçta en düşük oran dikkate alındığında 12 ay vadede örnek geri ödeme tablosu şöyle:

  • Kredi tutarı: 125 bin TL
  • Kredi oranı: %3,39
  • Kredi vadesi: 12 ay
  • Aylık taksit: 13 bin 635 TL
  • Toplam geri ödeme: 164 bin 344 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında gözaltı kararı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altında 7 haftanın en sert düşüşü! ABD verileri ve Trump-Putin zirvesi... - EkonomiAltında 7 haftanın en sert düşüşü!Tarımkon Başkanı işlenmeye tarım arazilerinin kiraya verilmesini değerlendirdi: 85 milyonluk nüfusta toprak boş kalamaz - Ekonomi"85 milyonluk nüfusta toprak boş kalamaz"Gayrimenkul Sertifikası hisse gibi alınıp satılabilecek! Borsada gong ‘Damla Kent’ için çaldı - EkonomiGayrimenkul Sertifikası hisse gibi alınıp satılabilecek! Borsada gong ‘Damla Kent’ için çaldı20 milyon konutun sadece yarısı DASK’lı! Sındırgı'dan sonra yine gündemde - Ekonomi20 milyon konutun sadece yarısı DASK’lı! Sındırgı'dan sonra yine gündemdeÖzelleştirme ihalesinde milyonlar konuştu! Rekor teklif Balıkesir'deki taşınmaza geldi - Ekonomiİhalede milyonlar konuştu! O ildeki taşınmaza rekor teklifMüsilaj denetiminde rekor ceza! 55 tesis kapatıldı - EkonomiMüsilaj denetiminde rekor ceza
Sonraki Haber Yükleniyor...