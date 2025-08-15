Faiz oranlarında düşüş hızlandı! İşte en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Merkez Bankasının yeniden faiz indirimi döngüsüne başlamasıyla birlikte kredi oranlarında da dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Eylülde de 300 baz puanlık indirim tahminleri öne çıkarken, kredi faizlerinin de daha fazla gerileyeceği beklentisi artmaya başladı.

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;

8 Ağustos ile son eren haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 454 milyar TL’yi geçti.

Söz konusu haftada toplam kredi hacminde yaklaşık 16,13 milyar liralık bir artış gerçekleşti.

Toplam kredilerin 1,8 trilyon lirasını ihtiyaç, 598,64 milyar lirasını konut ve 55,75 milyar lirasını da taşıt finansmanı oluşturdu.

TCMB'DEN ENFLASYON MESAJI

Faizlerin seyri için önemli olan enflasyon beklentilerine dair son rapor da dün TCMB tarafından açıklandı. Yılın üçüncü enflasyon raporunda; TÜFE’nin 2025 sonunda %25-%29 aralığında olacağı, 2026 sonu için de %13-%19 aralığına gerileyeceği tahmin edildi.

Temmuz verilerine göre yıllık TÜFE %33,52 seviyesine kadar geriledi. Tahminlere göre yıllık enflasyonda 2025 sonuna kadar en az 4,50 puanlık düşüş öngörülüyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde faizlerde de gerilemenin devam edeceği öngörülüyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

15 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredileri şöyle:

Ziraat Bankası: %2,69

%2,69 Halkbank: %2,79

%2,79 Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

%2,79 (Kâr payı oranı) Kuveyt Türk: %2,79 (Kâr payı oranı)

%2,79 (Kâr payı oranı) Akbank: %2,89

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

Konutta en düşük kredi oranı dikkate alındığında 120 ay vadede geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Kredi oranı: %2,69

%2,69 Kredi vadesi: 120 ay

120 ay Aylık taksit: 28 bin 60 TL

28 bin 60 TL Toplam geri ödeme: 3 milyon 367 bin 284 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

15 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca 24 ay vadede sunulan en düşük taşıt kredileri şöyle:

Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)

%2,99 (Kâr payı oranı) Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr payı oranı)

%3,00 (Kâr payı oranı) Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

%3,15 (Kâr payı oranı) Garanti BBVA: %3,29

%3,29 Akbank: %3,45

300 BİN TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

Taşıtta en düşük oran dikkate alındığında 24 ay vadede örnek geri ödeme tablosu şöyle:

Finansman tutarı: 300 bin TL

300 bin TL Finansman oranı: %2,99

%2,99 Finansman vadesi: 24 ay

24 ay Aylık taksit: 19 bin 449 TL

19 bin 449 TL Toplam geri ödeme: 466 bin 792 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

15 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca 12 ay vadede sunulan en düşük ihtiyaç kredileri şöyle:

TEB: %3,39

%3,39 ON Dijital: %3,39

%3,39 Alternatif Bank: %3,39

%3,39 QNB: %3,59

%3,59 Getir Finans: %3,65

125 BİN TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

İhtiyaçta en düşük oran dikkate alındığında 12 ay vadede örnek geri ödeme tablosu şöyle: