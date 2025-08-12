Taşıt kredisi oranlarında düşüş hızlandı! 400 bin TL’nin geri ödemesi...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Merkez Bankasının faiz indirimlerinin ardından kredi oranlarında yaşanan gevşeme, taşıt finansmanında da kendini göstermeye başladı. Geçen hafta taşıt kredisi oranları yüzde 3 ve üzerinde seyrediyordu. Bu hafta ise araba alma hayali kuranlar için finansman oranları uzun bir aranın ardından ilk defa %3 seviyesinin altına geriledi.

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

12 Ağustos 2025 itibarıyla 36 ay vadede bankalarca sunulan en düşük taşıt finansmanı oranları şöyle:

Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)

%2,99 (Kâr payı oranı) Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr payı oranı)

%3,00 (Kâr payı oranı) Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

%3,15 (Kâr payı oranı) Akbank: %3,25

%3,25 Garanti BBVA: %3,59

400 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

Finansman Tutarı: 400 bin TL

400 bin TL Finansman Oranı: %2,99

%2,99 Finansman Vadesi: 36 ay

36 ay Aylık Taksit: 20 bin 825 TL

20 bin 825 TL Toplam Geri Ödeme: 749 bin 716 TL

KREDİLERDE SON DURUM

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;

1 Ağustos ile biten haftada taşıt kredisi hacmi 56 milyar 311 milyon TL oldu.

Bir önceki haftaya göre kredi hacminde 375 milyon liralık düşüş kaydedildi.

Son 5 haftalık süreçte de 3,1 milyar liralık düşüşle birlikte kredi hacmi aralıksız geriledi.

OTOMOBİL SATIŞLARI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları ise ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %6,5 arttı ve 715 bin 695 adet oldu.

Bu dönemde sadece otomobil satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %6,68 arttı ve 572 bin 198 adet olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL FİYATLARI

Bu arada BETAM tarafından açıklanan “Otomobil Piyasası Görünümü: Temmuz 2025” raporuna göre;