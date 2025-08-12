Taşıt kredisi oranlarında düşüş hızlandı! 400 bin TL’nin geri ödemesi...
Tüketici kredilesi faiz oranlarında düşüşler devam ediyor. Araba alma hayali kuranlar için de taşıt finansmanı oranları uzun bir aranın ardından ilk defa bu hafta %3,00 seviyesinin altına geriledi. 36 ay vade ile sunulan taşıt kredilerinde en düşük oranlar hangi bankalarda? 400 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL? Ortalama otomobil fiyatı kaç TL oldu? Otomobil satışlarında son rakamlar nasıl? Fiyatlarda reel artış var mı? Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Merkez Bankasının faiz indirimlerinin ardından kredi oranlarında yaşanan gevşeme, taşıt finansmanında da kendini göstermeye başladı. Geçen hafta taşıt kredisi oranları yüzde 3 ve üzerinde seyrediyordu. Bu hafta ise araba alma hayali kuranlar için finansman oranları uzun bir aranın ardından ilk defa %3 seviyesinin altına geriledi.
EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ
12 Ağustos 2025 itibarıyla 36 ay vadede bankalarca sunulan en düşük taşıt finansmanı oranları şöyle:
- Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)
- Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr payı oranı)
- Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)
- Akbank: %3,25
- Garanti BBVA: %3,59
400 BİN TL KREDİ/36 AY VADE
- Finansman Tutarı: 400 bin TL
- Finansman Oranı: %2,99
- Finansman Vadesi: 36 ay
- Aylık Taksit: 20 bin 825 TL
- Toplam Geri Ödeme: 749 bin 716 TL
KREDİLERDE SON DURUM
BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;
- 1 Ağustos ile biten haftada taşıt kredisi hacmi 56 milyar 311 milyon TL oldu.
- Bir önceki haftaya göre kredi hacminde 375 milyon liralık düşüş kaydedildi.
- Son 5 haftalık süreçte de 3,1 milyar liralık düşüşle birlikte kredi hacmi aralıksız geriledi.
OTOMOBİL SATIŞLARI
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları ise ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %6,5 arttı ve 715 bin 695 adet oldu.
Bu dönemde sadece otomobil satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %6,68 arttı ve 572 bin 198 adet olarak gerçekleşti.
İKİNCİ EL FİYATLARI
Bu arada BETAM tarafından açıklanan “Otomobil Piyasası Görünümü: Temmuz 2025” raporuna göre;
- Satılık otomobil cari fiyatı haziranda ortalama 968 bin 926 TL oldu.
- Geçen yılın haziran ayına kıyasla fiyatlarda %11,2 artış gerçekleşti.
- Otomobil fiyatı geçen yılın aynı ayına göre reel olarak %17,6 geriledi.