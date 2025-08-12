Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altın için kritik uyarı ve hedef fiyat geldi! Bugün dikkatler ABD TÜFE’de...

Altın için kritik uyarı ve hedef fiyat geldi! Bugün dikkatler ABD TÜFE’de...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın için kritik uyarı ve hedef fiyat geldi! Bugün dikkatler ABD TÜFE’de...
Altın, Enflasyon, FED, Faiz, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında son dakika! 12 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.385 TL ve ons fiyatı da 3.350 dolardan güne başlıyor. ABD’de bugün açıklanacak enflasyonun temmuzda yükselmesi bekleniyor. Tarifelerin etkisi ve FED’in muhtemel faiz indirimlerini değerlendiren ABD’li JP Morgan ise, enflasyonda daha fazla yükseliş yaşanabileceği uyarısında bulunarak, ons altının 2024’ün ilk çeyreğinde 4.000 dolar olabileceğini öngörüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Dün %1,62 değer kaybeden ons fiyatı 3.342 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons, sınırlı tepki alımlarıyla birlikte 3.350 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

İç piyasada 12 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.385 TL seviyesinden güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.375-4.425 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Sabah saatlerinde çeyrek alton da 7.222 TL’den satılıyor.

DİKKATLER ABD TÜFE'DE

ABD Merkez Bankasının para politikası için takip ettiği en önemli 2 veriden biri olan enflasyon bugün açıklanıyor. Ülkede haziranda %2,7 olan yıllık enflasyonun, temmuzda %2,8 yükselmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonun da %3’e yükseleceği tahmin ediliyor.

Son açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından FED’den faiz indirimi beklentileri %90 seviyesine kadar yükselmişti. Altın fiyatları da bu beklentiden destek bulmuştu.

JP MORGAN'DAN UYARI

Ancak ülkede enflasyonda yaşanabilecek artışa karşılık FED’in nasıl reaksiyon göstereceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Konuyla ilgili JP Morgan Varlık Yönetimi Stratejisti David Kelly'den kritik bir uyarı geldi.

David Kelly; ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, 2026’daki ara seçimler öncesinde mali teşviklerin gelebileceğini ve son gümrük tarifelerinin etkilerinin de 3 ay sonra daha net ortaya çıkacağını hatırlattı.

ALTINDA HEDEF FİYAT

Bu tabloda bugün ABD’de enflasyonun %2 hedefinin çok üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Kelly, “FED’in muhtemel faiz indirimleri de enflasyonu körükleyebilir. Yatırımcılar kendini korumak için altın gibi varlıklara yönelebilir. Yıllık TÜFE’nin dördüncü çeyrekte %3,5'e yükselmesini bekliyoruz” dedi.

Merkez Bankalarının da alımlarına devam ettiğine atıfta bulunan JP Morgan, 2026’nın ilk çeyreğinde ons fiyatının 4.000 dolara ulaşmasını bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TEM'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar varTL sevindirdi, dolar hüsrana uğrattı! İşte 2025’te ay ay reel getiriler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TL sevindirdi, dolar hüsrana uğrattı! İşte 2025’te ay ay reel getiriler... - EkonomiTL sevindirdi, dolar hüsrana uğrattı!İklim krizi fırsata dönüştürülebilir! Kuraklığa çare topraksız tarım - EkonomiKuraklığa çare topraksız tarım!Afirka'nın en büyük pazarı yatırım için bekliyor! Nijerya Türkleri petrole çağırıyor - EkonomiAfirka'nın en büyük pazarı yatırım için bekliyor!Hem gazda hem petrolde önemli geçiş noktasıyız! BTC ile 4,5 milyar varil petrol taşındı - EkonomiHem gazda hem petrolde önemli geçiş noktasıyız!Gayrimenkul sertifikasına 27,3 mİlyar TL’lİk talep! 767 bin kişi katıldı - EkonomiGayrimenkul sertifikasına 27,3 mİlyar TL’lİk talep! 767 bin kişi katıldıİskenderun Körfezi Gaziantep'e hem kara hem de demir yoluyla bağlanacak! - EkonomiGüneydoğu’nun ulaşımına 1,5 milyar avro!
Sonraki Haber Yükleniyor...