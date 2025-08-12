Altın için kritik uyarı ve hedef fiyat geldi! Bugün dikkatler ABD TÜFE’de...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Dün %1,62 değer kaybeden ons fiyatı 3.342 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons, sınırlı tepki alımlarıyla birlikte 3.350 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

İç piyasada 12 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.385 TL seviyesinden güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.375-4.425 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Sabah saatlerinde çeyrek alton da 7.222 TL’den satılıyor.

DİKKATLER ABD TÜFE'DE

ABD Merkez Bankasının para politikası için takip ettiği en önemli 2 veriden biri olan enflasyon bugün açıklanıyor. Ülkede haziranda %2,7 olan yıllık enflasyonun, temmuzda %2,8 yükselmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonun da %3’e yükseleceği tahmin ediliyor.

Son açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından FED’den faiz indirimi beklentileri %90 seviyesine kadar yükselmişti. Altın fiyatları da bu beklentiden destek bulmuştu.

JP MORGAN'DAN UYARI

Ancak ülkede enflasyonda yaşanabilecek artışa karşılık FED’in nasıl reaksiyon göstereceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Konuyla ilgili JP Morgan Varlık Yönetimi Stratejisti David Kelly'den kritik bir uyarı geldi.

David Kelly; ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, 2026’daki ara seçimler öncesinde mali teşviklerin gelebileceğini ve son gümrük tarifelerinin etkilerinin de 3 ay sonra daha net ortaya çıkacağını hatırlattı.

ALTINDA HEDEF FİYAT

Bu tabloda bugün ABD’de enflasyonun %2 hedefinin çok üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Kelly, “FED’in muhtemel faiz indirimleri de enflasyonu körükleyebilir. Yatırımcılar kendini korumak için altın gibi varlıklara yönelebilir. Yıllık TÜFE’nin dördüncü çeyrekte %3,5'e yükselmesini bekliyoruz” dedi.

Merkez Bankalarının da alımlarına devam ettiğine atıfta bulunan JP Morgan, 2026’nın ilk çeyreğinde ons fiyatının 4.000 dolara ulaşmasını bekliyor.