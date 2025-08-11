BİST 100, haftaya yükselişle başladı! Borsa, kritik seviyenin üzerinde kapandı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni haftaya da yükselişle başladı. Endeks %0,60 primle günü 11.038 puandan tamamladı. Böylece borsa, kritik 11 bin seviyesinin üzerinde bir kapanış yaparak önemli bir pozitif sinyal de verdi.

Bankacılık endeksi günü primsiz tamamlarken, sınai endekste %0,55 ve Hizmetler Endeksinde de %0,90 oranında yükseliş dikkat çekti.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, borsada ana yönün yukarı olmaya devam ettiği aktarılarak, “Endeksin 10.900 seviyesi üzerinde yerleşmekte başarılı olması halinde 11.200 direncine doğru kısa zamanda bir test beklenebilir. Bu seviyenin direnç görevi görmesini bekleyebiliriz. Ancak geri çekilmeler 10.900 ile sınırlı kalırsa ve satışlar bu seviyeden karşılanırsa, 11.200 seviyesi üzerinde bir güçlenme olabilir” ifadelerine yer verildi.

DAMLA KENT’E REKOR TALEP

Piyasalarda günün önemli gelişmelerine bakıldığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO güvencesi ile halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi'nin, 27,3 milyar lira ile beklenenden yaklaşık 2 kat fazla talebe ulaştığını bildirdi. Sertifikanın 7,59 TL fiyatla, 14 Ağustos tarihinde işlemlere açılması bekleniyor.

SANAYİDEN POZİTİF SİNYAL

Sanayi üretimi haziranda, takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda %8,3 artış gösterdi. Aylık artış %0,7 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda 16 ayın en güçlü artışı yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yüksek teknoloji mallarının üretimi bir önceki aya göre yüzde 38,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 88,2 oranında artmıştır. Katma değeri yüksek ürünlerin payının artması cari açığın azalması ve refah artışı için son derece önemlidir” dedi.

Otomotiv üretimi yılık ilk 7 aylık dönemde yüzde 10 arttı. Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış gösteren toplam üretim 834 bin 838 adede ulaştı.

MUHTEMEL FED BAŞKAN ADAYLARI

Dış piyasalara bakıldığında; ABD Başkanı Trump'ın ekibi, FED başkanlığı için aday listesini genişletiyor. ABD basınında yer alan haberlere göre; FED başkan adayları arasında eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard, George W. Bush'un ekonomik danışmanı Marc Sumerlin, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, FED yöneticisi Christopher Waller ve eski Fed yöneticisi Kevin Warsh da yer alıyor.

BofA’nın bir anketinde, FED'in bir sonraki başkanının Waller olacağını söyleyenlerin oranı %20 ile ilk sırada yer aldı. Onu %19 ile Hassett takip etti.

RESESYON RİSKİ VAR MI?

Bu arada FED Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son istihdam rakamlarındaki aşağı yönlü revizyonların “neden faiz oranlarını düşürmeleri gerektiğini” gösterdiğini söyledi.

Moody's Başekonomisti Mark Zandi ise mevcut istihdam verilerinin henüz kesin bir resesyon sinyali vermediğini aktararak “Ancak ABD'de sektörlerin yarısından fazlası işçi çıkarıyor, bu 'anlamlı' bir işaret” uyarısında bulundu.

GOLDMAN’DAN ALTIN TAHMİNİ

ABD’li Goldman Sachs, ABD’de altına gümrük vergisi getirilmesini beklemediklerini belirtti. Buna karşılık Goldman, ons altın fiyatının 2025 sonuna kadar 3.700 dolara ve 2026 ortasında ise 4.000 dolara ulaşacağı yönündeki öngörüsünü değiştirmedi.