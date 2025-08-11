BİST 100’de yeni rekor hesapları... Model portföylerde hangi hisseler öne çıkıyor?

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %2,10 prim yaparak 11.972 puandan kapandı. Böylece endeks 11.252’de bulunan zirvesine de oldukça yaklaştı.

Trive Yatırım tarafından paylaşılan analizde; küresel risklerin kademeli olarak azalması ve yurt içindeki makroekonomik gelişmelerin de bu sürece eşlik etmesiyle birlikte, hisse senedi piyasalarına yönelik yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinin artmaya başladığına dikkat çekildi.

UZUN VADELİ ALIMLAR GELİYOR

Analizde, “Hem iç hem dış risklerin zayıfladığı mevcut ortamda, ülke risk priminde gözlenen gerileme ve dezenflasyon sürecine olan güven, yatırım iştahını destekliyor. Zeminin yumuşamaya başlamasıyla birlikte, hisse senetlerine olan ilgi yalnızca kısa vadeli tepkilerle sınırlı kalmayıp, daha uzun vadeli ve getiri odaklı pozisyonlara dönüşmüş durumda. Bu eğilim hem yerli hem de yabancı yatırımcı tarafında pozisyonların yapısını değiştirmiş görünüyor” denildi.

EN KÖTÜ GERİDE KALDI

Öte yandan TCMB’nin faiz indirimi döngüsüne başlaması ve Moody’s’ten not artışı kararı da piyasada rahatlamayı destekledi. 2025’in ikinci ve üçüncü çeyrek bilançolarında “en kötüsünün geride kaldığı” algısının güçlenmesi de pozitif unsur olarak öne çıkıyor.

Trive Yatırım; yıl genelinde yurtiçi ve küresel cephede siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yakından izleneceğini, ABD Merkez Bankası faiz kararlarının da yatırımcıların dikkatinde olması gerektiğini vurguluyor.

HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKABİLİR

Piyasalarda yaşanan son gelişmeler ve borsanın yeniden rekor seviyelere yaklaşması, aracı kurumların model portföylerinde de güncellemeleri beraberinde getirdi.

Trive Yatırım da bu kapsamda yaptığı değerlendirmede; Pegasus Hava Yolları, Garanti Bankası, Koç Holding, Emlak Konut GYO, BİM Mağazacılık, Logo Yazılım, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Turkcell, TAB Gıda ve Limak Doğu Anadolu Çimento şirketlerini “beğendiği hisseler” olarak açıkladı.

BORSADA BEKLENTİLER

Ekonomist Tuncay Turşucu ise borsada kısa sürede hızlı bir yükseliş yaşandığını ve bunun bir soluklanmasının olabileceğini aktararak, “Endeks 11.250 direncine çok yakın ve bu seviyenin üzerine yerleşip yerleşemeyeceği önemli olacak. 10.750 üzerine iki günlük kapanış geldi. Bu seviye üzerinde kalırsa endeks, 11.250 ana direnç çizgisi test edilebilir. Kâr satışları halinde aşağıda ise 10.750 ve 10.380 destekleri önemli” değerlendirmesinde bulundu.