İhtiyaç kredilerinde görülmemiş oranlar! Tüketicinin beklediği indirimler geldi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Merkez Bankasının geçen ayki faiz indiriminin ardından bankalar da ihtiyaç kredisi oranlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Bu süreçte müşteri kazanabilmek için çeşitli kampanyalar öne çıkmaya başladı. Kampanyalı faiz oralarının son dönemde görülmemiş seviyelerde sunulması dikkatlerden kaçmadı. Bu kredi paketleri, genellikle 100 bin TL için teklif ediliyor.

1 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER

11 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca sunulan 12 ay vadeli en ucuz krediler şöyle:

TEB: %1,99 (Yeni müşteri)

%1,99 (Yeni müşteri) Akbank: %2,05 (Yeni müşteri)

%2,05 (Yeni müşteri) Alternatif Bank: %3,59

%3,59 QNB: %3,64

%3,64 Getir Finans: %3,65

100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orandan hesaplama yapıldığında 100 bin TL kredinin 12 ay geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı: 100 bin TL

100 bin TL Kredi Vadesi: 12 ay

12 ay Kredi Oranı: %1,99

%1,99 Aylık Taksit: 9.800 TL

9.800 TL Toplam Geri Ödeme: 118 bin 102 TL

2 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER

11 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca sunulan 24 ay vadeli en ucuz krediler şöyle:

ON Dijital: %2,99

%2,99 QNB: %3,29

%3,29 ING Bank: %3,39

%3,39 TEB: %3,29

%3,29 Alternatif Bank: %3,39

100 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük orandan hesaplama yapıldığında 100 bin TL kredinin 24 ay geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı: 100 bin TL

100 bin TL Kredi Vadesi: 24 ay

24 ay Kredi Oranı: %2,99

%2,99 Aylık Taksit: 6.483 TL

6.483 TL Toplam Geri Ödeme: 156 bin 93 TL

RAKAMKAR NE SÖYLÜYOR?

İhtiyaç kredisi oranları bazı bankalarda kampanya kapsamında da olsa %2 civarına gerilemeye başladı.

Şimdilik kampanyalı kredilerin hacmi 100 bin TL ile sınırlı da olsa, toplam faiz yükü 12 ayda %18’e kadar geriledi. Yakın dönemde bu oran %30’lara kadar yükselmişti.

Vade ve tutar yükseldikçe faiz oranlarının da arttığı görülürken, gelecek dönemde faizlerde düşüşün hız kazanması halinde, tüketici kredilerinde genel bir ucuzlama öngörülüyor.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Bankacılık kaynakları, tüketicilerin kısa vadeli-düşük tutarlı ihtiyaçları için kampanyalı kredi paketlerini değerlendirebileceklerini, ancak daha yüksek tutarlı krediler kullanımı için faizlerde biraz daha düşüşün uygun olabileceğini aktarıyor.

Bu arada BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 1 Ağustos haftasında ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 786 milyar 606 milyon TL oldu. Söz konusu haftada kredi hacmine yaklaşık 19 milyar liralık bir artış kaydedildi.