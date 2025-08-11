Piyasalarda bu hafta 4 kritik gündem! Dolar ve euroda ilk fiyatlar...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda veri gündemi yoğun bir hafta başlıyor. Geçen hafta merakla beklenen temmuz enflasyon rakamları belli olmuştu. TÜİK verilerine göre TÜFE aylık bazda %2,06 ile beklenti altında kaldı. Yıllık enflasyon ise %33,52 seviyesine kadar geriledi. Enflasyonda aylık %2,3 civarında artış bekleniyordu. Açıklanan verinin tahminlerin altında kalmasıyla birlikte, TCMB’den eylül ayında da 300 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öne çıktı.

ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR

Dikkatler bu hafta ise Merkez Bankasına çevrildi. 14 Ağustos Perşembe günü TCMB tarafından yılın üçüncü enflasyon raporu açıklanacak. Bir önceki raporda; 2025 yılı için %24’lük enflasyon hedefi ve %19-%29 tahmin aralığı korunmuştu. Döviz kurlarında sağlanan istikrar, TL varlıklara ilginin artması ve piyasanın enflasyon beklentilerinde yaşanan gerilemenin ardından, TCMB’nin de güncel tahminleri dikkatle izlenecek.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Cuma günü de gözler yine TCMB tarafından açıklanacak piyasa katılımcıları anketine çevrildi. Temmuz anketinin sonuçlarına göre; Tüketici Fiyat Endeksinde (enflasyon) yıl sonu artış beklentisi %29,86'dan %29,66'ya gerilemişti. Beklenti altında kalan temmuz enflasyonun ardından piyasa katılımcılarının enflasyon tahminleri de piyasalar tarafından izlenecek.

İç piyasada bugün mayıs ayı sanayi üretimi ve yarın mayıs ayı cari denge verileri de gelecek.

KÜRESEL PİYASALAR

Bu arada küresel piyasalardan da önemli veriler bekleniyor. FED’in faiz politikası için kritik olan ABD temmuz ayı enflasyon verisi yarın ve perakende satışlar da cuma günü açıklanacak. Özellikle yarın belli olacak enflasyonda, tarifelerin de etkisiyle artış yaşanabileceği ifade ediliyor.

PİYASALARDA İLK RAKAMLAR

Haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki rakamlara bakıldığında; 11 Ağustos 2025 dolar fiyatı 40,74 TL ve euro fiyatı da 47,60 TL’den güne başlıyor. Kurlarda stabil görünüm öne çıkıyor.