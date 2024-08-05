1987'den bu yana en kötüsü! Dünya borsalarında deprem! Merkez üssü Japonya…

Piyasalar büyük bir panikle yeni haftaya başladı. ABD’de resesyon endişeleri ve Japon yeninde hızlı değer artışı, dünyayı karıştırdı. Japonya borsası 1987 yılından bu yana en sert düşüşünü yaşayarak %12 değer kaybetti. Tayvan borsası 1957’den bu yana en kötü gününü yaşadı ve %8,35 düştü. Satışlar Asya borsalarının geneline yayılırken; ABD vadeli işlemleri ve Avrupa borsalarında da sert düşüşler gözlemleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / Ekonomi Servisi- Dünya piyasalarında yeni hafta çok sert hareketlerle başladı. Geçen hafta ABD’de tavan yapan resesyon endişeleri, bu hafta Asya piyasalarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. Japon Merkez Bankasının faiz oranlarında artışa gitmesinin ardından Japon yeninde yaşanan değerlenme de bütün dünyada “carry trade” pozisyonlarının panikle kapatılmasına sebep oldu. Orta Doğu’da da gergin bekleyiş sürerken; bu 3 faktör piyasaları vurdu.

JAPONYA BORSASI ÇÖKTÜ!

Haftanın ilk işlem gününde Japonya’da Nikkei Endeksi, %12,40 gibi şok bir düşüş yaşadı ve 31,458’den kapandı. Bu düşüş, 1987’den bu yana en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz haftalarda 160,00 seviyesinin üzerine çıkan USD/JPY paritesi ise, Japonya Merkez Bankasının faiz kararının ardından hızla düşerek, bugün 142,50 seviyesine kadar geriledi. Bu gelişme, Japon yeninde değer artışını beraberinde getirdi ve dünyadaki bütün “carry trade” pozisyonlarını tehdit etti.

SATIŞLAR ASYA’NIN GENELİNE YAYILDI

Bu arada Güney Kore borsası %8,77, Tayvan borsası %8,35, Singapur borsası %4,70, Hindistan borsası yüzde 2,85 ve Çin borsası %1,26 değer kaybetti. Tayvan borsasında 1957’den bu yana en sert gerileme kaydedildi. Dow Jones vadeli işlemlerinde de %7’ye varan şok gerileme yaşanıyor. Avrupa borsalarında da satış baskısı dikkat çekiyor.

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Analistler; ABD borsalarında cuma günü öne çıkan satış ağırlıklı seyrin, haftanın ilk işlem gününde Asya pay piyasalarına taşındığını, Asya borsalarındaki sert düşüşlerin öncelikle buradan kaynaklandığına dikkat çekti.

GÜÇLENEN YEN, ENDİŞE KAYNAĞI

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırım döngüsünün girmiş olabileceği yönündeki beklentilerin ABD'deki resesyon endişeleriyle birleşmesinin ardından, Japonya ülke varlıklarına ilişkin risk algınının had safhaya ulaştığı belirtildi.

Analistler, hem BoJ'un şahinleşmesiyle güçlenen yenin, hem de dünyada artan resesyon endişesinin, ihracatçı Japon şirketlerin performansını olumsuz etkileyebileceği endişesinin, Japonya borsalarındaki satış baskısının derinleşmesinde önemli rol oynadığını bildirdi.