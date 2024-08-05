Fiyatlar rekora yakın! Altında puslu havada yeni zirve hesapları

Altında son dakika! 5 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2615 TL ve ons altın fiyatı 2445 dolardan haftaya başlıyor. Fiyatlar, zirvenin %1,5 gerisinde seyrediyor. Orta Doğu’daki jeopolitik risklerle birlikte ABD’de resesyon endişelerinin artması, FED’den daha agresif faiz indirimi beklentilerini öne çıkardı. Analistler, ABD seçimleri öncesinde de belirsizliğe dikkat çekerek; ons altında 2450 doların aşılmasıyla birlikte, yeni zirvelerin hedef olabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında geçen hafta rekor denemesinin ardından, yeni hafta da önemli beklentilerle başlıyor. Gram altın 2643 TL ile tüm zamanların zirvesini test etmiş, ardından kâr satışlarıyla birlikte 2600 TL sınırına kadar çekilmişti.

Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin yanı sıra, ABD tahvil faizlerinde resesyon endişeleri ile birlikte yaşanan sert gerileme, ons ve gram altın fiyatlarında yükselişi tetiklemişti.

5 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Yeni haftanın ilk işlemlerine bakıldığında, serbest piyasada 5 Ağustos 2024 gram altın fiyatı, 2615 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2605 – 2645 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 315 TL, yarım altın 8 bin 622 TL ve tam altın da 17 bin 190 TL’den satılıyor. Gram altın için kısa vadede 2590 TL destek ve 2630 TL direnç olarak takip ediliyor.

5 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2445 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. ABD’de 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinin geçen hafta sert düşüşle %4 seviyesinin altına gerilemesi, ons altına, ters korelasyon etkisiyle birlikte pozitif yansıdı. Dolar endeksinin (DXY) de 103,00 sınırına çekilerek son 5 ayın en düşük seviyesine gelmesi, ABD para biriminde zayıf görünümü öne çıkararak, altında alımları destekledi. Ons altında da kısa vadede 2420 dolar destek ve 2460 dolar direnç olarak izleniyor.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

FED’in geçen haftaki toplantısında, eylül ayı için ilk faiz indirimine yeşil ışık yakıldı. Ancak ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının 249 bin gibi son ayların en yüksek seviyesinde gerçekleşmesi, temmuz ayı işsizlik oranının %4,3’e yükselmesi ve İmalat Sanayi PMI endeksinin 46,8 ile beklentilerden hızlı gerilemesi; piyasalarda durgunluk korkularını artırdı.

FED, DAHA AGRESİF OLABİLİR

Endişeler ABD borsalarına da yansıdı. Nasdaq haftalık bazda %3,83, Dow Jones %2,28 ve S&P 500 %2,37 değer kaybetti. Yaşanan gelişmeler üzerine FED’den daha agresif faiz indirimleri öne çıktı.

Citigroup; eylülde ve kasımda 0,5 puanlık, aralıkta da 0,25 puanlık indirim beklentisini öne sürdü. JP Morgan ekonomistleri de eylül ve kasımda yarım puan indirim gelebileceğini değerlendirirken, Goldman Sachs ise bu yılki 3 toplantıda da çeyrek puanlık indirim yapılabileceğini öngördü.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistler, FED’in her halükârda artık ciddi bir faiz indirimine başlayacağını belirterek, “Orta Doğu’da jeopolitik riskler ve yaklaşan ABD seçimlerini de dikkate alırsak, altın fiyatlarının yolunun açık olduğu görülüyor. Ons altın için öncelikle 2400 dolar üzerinde kalıcılık ve ardından 2450 dolar üzerinde konumlanma, yeni rekorların habercisi olabilir. Bu durumda gram altında da 2750-3000 TL bandına doğru hareketlilik yaşanabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.