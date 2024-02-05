2,8 milyar liralık 2 halka arz geliyor! Bu hafta talep toplayacaklar

Halka arzlarda piyasa şartları sebebiyle ocak ayının pas geçilmesinin ardından, bu hafta Pasifik Teknoloji ve Bor Şeker şirketleri için talep toplanacak. PATEK ve BORSK kodları ile işlem görecek şirketler kaç liradan halka arz olacak, kaç lot dağıtacaklar? Toplam halka arz büyüklükleri 2,8 milyar TL olacak hisselerle ilgili işte detaylar…

Türkiye Gazetesi Özel - Borsa İstanbul tarihinde en fazla şirket halka arzının gerçekleştiği 2023 yılı geride kalırken, 2024 sessiz başladı. Geçen yıl bazı haftalarda üç halka arzın bile gerçekleştiği görülürken; bu yıl ocak ayında herhangi bir şirket için borsada gong töreni yapılmaması dikkat çekti. Şubat ayı ise bu anlamda daha farklı başlıyor.

PASİFİK VE BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

5 Şubat ile başlayan haftada iki şirket borsa vizyonuna çıkıyor. Geçen hafta SPK bülteninde gerekli onayların yayımlanmasının ardından “Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.” (PATEK) şirketinin halka arzı için 6 ve 7 Şubat tarihlerinde talep toplanacak. Öte yandan Bor Şeker A.Ş.'nin de (BORSK) halka arz edilmesi kapsamında 7-8-9 Şubat’ta talep toplama işlemi gerçekleştirilecek.

PATEK KAÇ LİRADAN TALEP TOPLAYACAK?

Halk Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka arzı gerçekleşecek Pasifik Teknoloji hisseleri için 35,00 TL sabit fiyattan talep toplanacak. 27.000.000 TL nominal değerli payların borsaya açılmasıyla birlikte halka açıklık oranı %20,15 olarak gerçekleşecek. Böylece halka arzın büyüklüğü 945 milyon TL olarak tamamlanmış olacak.

HALKA ARZ GELİRLERİ NEREYE HARCANACAK?

Pasifik Teknoloji; inşaat, lojistik, gıda, enerji, madencilik gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Pasifik Grubu’nun çatısı altında bulunuyor. Halka arz olacak payların yüzde 70’ini yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis eden şirket; siber güvenlik, yazılım, IT donanım, altyapı hizmetleri gibi alanlarda hizmet sunuyor. Şirket halka arz ile elde edeceği gelirin %45’ini yatırımlarda, %35 gibi yüksek bir oranını da AR-GE faaliyetlerinde kullanmayı değerlendiriyor.

BORSA KAÇ LOT DAĞITACAK?

Bor Şeker A.Ş. Gedik Yatırım’ın liderliğinde 26,54 TL fiyatla talep toplayacak. 70.000.000 adet nominal değerli hissenin satışını gerçekleştirmeyi hedefleyen şirket, böylece %29,17’lik bir halka açıklık oranı sağlayacak. Şirket bu halka arz ile 1 milyar 857,8 milyon TL gelir elde etmiş olacak. Yurt içi bireysel yatırımcılar için payların yüzde 59’unu tahsis eden şirket; halka arz gelirlerinin yarını GES yatırımı, gübre tesisleri yatırımı ve modernizasyon işlemlerinde kullanacak. İstanbul merkezli faaliyet gösteren ve Niğde’deki fabrikasında şeker üretimi alanında faaliyet göstere Bor Şeker, 2022 yılında yaklaşık 560 milyon TL satış hasılatına ulaşmıştı.

PATEK ve BORSK şirketlerinin toplam halka arz büyüklükleri 2 milyar 803 milyon TL olarak gerçekleşecek.

2023’TE 56 ŞİRKET BORSAYA AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan’ın verdiği bilgilere göre; 2023’te 56 şirketin hissesi Borsa İstanbul’da işlemlere başladı. Şirketler bu halka arzlardan toplamda yaklaşık 80 milyar TL gelir elde etti. 124 milyon yatırımcı bu arzlara katılım sağladı. Halka arzlar yatırımcı sayısının artmasını da beraberinde getirdi. 2022 yılının sonunda 3 milyona yakın seyreden yatırımcı sayısı geçen yıl aralıkta 8,6 milyonun üzerine çıktı. Son 6 haftada ise düşüş eğilimi gösteren yatırımcı sayısı 7,5 milyonun altına geriledi.

HALKA ARZ KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ

Öte yandan SPK, halka arz kriterlerini de gözden geçirerek yeni güncellemelere gitti. Buna göre borsaya gelmek isteyen şirketlerin 2023 yılı finansallarında en az 750 milyon TL hasılat ve 1,5 milyar TL aktif büyüklük şartlarını sağlamış olmaları gerekecek. Söz konusu rakamlar 2022 yılı için sırasıyla 270 milyon ve 450 milyon TL olarak belirlenmişti.