Borsadaki yükseliş sürecek mi? İşte zirvedeki ve dipteki hisseler

Borsa endeksinde yıl başından itibaren yüzde 13,65’lik bir primlenme dikkat çekti. Yeni haftaya dair beklentiler de “sınırlı pozitif” eğilime işaret ederken; analistler kâr satışları halinde 8550 seviyesinin korunması gerektiğini vurguluyor. BİST100 endeksine dahil hisseler arasında QUA Granit, HEKTAŞ, Aksa Akrilik ve Gübre Fabrikaları son yükselişte negatif performans gösterdi. Vestel, Emlak Konut GYO, Türk Telekom, TAV Havalimanları ve ASTOR Enerji ise 2024 başından itibaren yüzde 30 ve üzerinde performansları ile dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi Özel - Borsa İstanbul’da son 6 haftalık süreçte 7200 seviyesinden yukarı hızlı dönen BİST100 endeksi, geçen hafta 8665,68 puandan kapanış gerçekleştirdi ve söz konusu dönemde endeks bazında yüzde 20’lik bir yükselişe imza attı. Endeksin yıl başından itibaren getirisine bakıldığında ise yüzde 13,65’lik bir primlenme dikkat çekti. Bu süreçte BİST100 endeksine dahil bütün hisselerin aynı performansı göstermediği görüldü.

ENDEKSE GÖRE GERİDE KALAN HİSSELER

Yıl başından itibaren hisse bazlı getirilere bakıldığında; QUA Granit (%-29,97), HEKTAŞ (%10,95), Aksa Akrilik (%-8,93) ve Gübre Fabrikaları (%-5,79) negatif performans gösterenler olarak öne çıktı. Bu hisselerle birlikte SASA Polyester, Coca Cola, Ereğli Demir Çelik, Borusan, Akbank, Koza Altın İşletmeleri, İSDEMİR, Doğuş Otomotiv, TÜPRAŞ, Şişecam, Kordsa, İş Bankası (C) ve Garanti Bankası hisseleri de yüzde 10 ve altında performansla, endeksin gerisinde kalan hisseler arasında yer aldı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Yeni yılın başlangıcı itibarıyla birçok hissede ise endeksin performansının oldukça üzerinde primlenme gerçekleşti. Vestel, Emlak Konut GYO, Tatlıpınar Enerji, Kocaer Çelik, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, ENERYA, Türk Telekom, YEO Teknoloji, Akfen Yenilenebilir Enerji, TAV Havalimanları ve ASTOR Enerji, yüzde 30 ve üzerinde primlenme ile en çok kazandıranlar arasında yer aldı.

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF SEVİYELER

Yeni haftaya dair beklentilerde en önemli başlık, 2023 bilançoları olarak öne çıkıyor. Endeks tarafında geçen hafta test edilen 8763 seviyesinin önemli bir direnç olarak takip edilmesi gerektiğini belirten analistler; en kısa vadede, 8550 seviyesinin korunmasının önemini vurguluyor. Özellikle banka hisselerinin performansına dikkat çeken analistler, son çeyrek kârlılıklarında bir miktar gerilemenin yaşandığını, buna bağlı olarak banka hisse performanslarında bir miktar zayıflığın öne çıktığı uyarısında bulunuyor.

YAPI KREDİ BİLANÇO AÇIKLADI

Geçen hafta Akbank ve Garanti’nin ardından Yapı Kredi Bankası da bilançosunu bildirdi. Buna göre banka 2023 yılının genelinde 68 milyar 8 milyon TL net kâr açıkladı. Bankanın kârındaki yıllık artış %28,9 olarak gerçekleşti. Öte yandan geçen yılın son çeyreğinde Yapı Kredi bilançosunda da bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 5 milyar TL’lik bir gerileme gözlemlendi. 4. Çeyrekte bankanın kârı 19,30 milyar TL olarak gerçekleşti.

DİKKAT ÇEKEN ŞİRKET HABERLERİ

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan son bildirimlere göre ise dikkat çeken şirket haberleri şu şekilde sıralandı;

-ASTOR Enerji Ukrayna’da, 28,50 milyon dolar bedelle bir ihale kazandı.

-Emlak Konut GYO (EKGYO), Malatya Akçadağ 1.Etap Konut ve Ticaret İnşaatı Projesi için, yüklenici firma ile 420,9 milyon TL bedelle sözleşme imzaladı.

-Kontrolmatik (KONTR) Fas’ta kamu tarafından düzenlenen bir ihaleyi 8,1 milyon Euro ile kazandığını duyurdu.

-Kuzey Boru (KBORU) 42,5 milyon TL ve Sanica Isı Sanayi (SNICA) de 24 milyon TL tutarında yeni iş sözleşmesi imzalayan şirketler arasında yer aldı.