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3 milyar 888 milyon TL hesaplara yatıyor! Bakan Yumaklı'dan 'Küçükbaş hayvancılık destek ödemesi' açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3 milyar 888 milyon TL hesaplara yatıyor! Bakan Yumaklı&#039;dan &#039;Küçükbaş hayvancılık destek ödemesi&#039; açıklaması
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "3 milyar 888 milyon 395 bin TL küçükbaş hayvancılık destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçükbaş hayvancılık desteğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"3 milyar 888 milyon 395 bin TL küçükbaş hayvancılık destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

'Küçükbaş hayvancılık kuzu/oğlak desteği' ödemeleri çiftçilerin hesaplarına, kimlik kartlarının son hanesi 6-8, VKN son hanesi 1-3-5-6-7-8-9 olanların 26 Mayıs saat 18.00'den itibaren aktarılacağı, kimlik kartlarının son hanesi 0-2-4, VKN son hanesi 0-2-4 olanların ise 30 Mayıs saat 18.00'den itibaren aktarılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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