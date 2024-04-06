330 bin 325 açık iş var! En çok konfeksiyon işçisi aranıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu kapsamında 330 bin 325 açık iş tespit ettik" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - İŞKUR’un 2024’ün 1’inci çeyreğine ilişkin Açık İş İstatistikleri Araştırması Sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında 19-29 Şubat arasında Türkiye genelinde 1 ve üzeri çalışanı olan 17 bin 181 işletme ile görüşüldü. Bu işletmelerde toplam 330 bin 325 açık iş olduğu tespit edildi.

1-9 çalışanı olan işletmelerde 170 bin 440, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 159 bin 885 açık iş olduğu görüldü. En yüksek açık iş oranı yüzde 3,1 ile ‘Gayrimenkul Faaliyetleri’ sektöründe olurken, bu sektörü, yüzde 2,4’le ‘İmalat’ ve yüzde 2,1’le ‘İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri’ sektörü takip ediyor. En fazla açık iş, yüzde 5,2 ile ‘konfeksiyon işçisi’ mesleğinde görülüyor.

İlk 10 sırada yer alan diğer meslekler ise sırasıyla; Makineci (Dikiş), lojistik elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı veya uzmanı yardımcısı, ayakkabı yapımcısı veya ayakkabı imalatçısı, servis elemanı (garson) yardımcısı, inşaat işçisi, ahşap mobilya imalatçısı ve gazaltı kaynakçısı (Mig-mag Kaynakçısı) meslekleri oldu.

Açık işlerin yüzde 28,9’unun bu mesleklerde bulunduğu kayıtlara geçti. Araştırmaya göre işletmelerin üçte ikisinden fazlası gelecek üç ayda üretim ve istihdamda artış bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşlarımızın istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.