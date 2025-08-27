350 konutun temeli cuma günü atılıyor! Bakan Kurum söz vermişti

HABER MERKEZİ ANKARA - Orman yangınından etkilenen İzmir ve Bilecik’teki köylerde ağustos ayı içinde evlerin inşasına başlanacağının sözünü veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cuma günü İzmir Ödemiş’te temel atma törenine katılacak.

İlk etapta İzmir’in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138, Seferihisar ilçesinde 143, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki 4 mahallede ise 69 olmak üzere toplam 350 konut inşa edilecek. Bölge halkının ihtiyaçları, iklim şartları ve yöresel mimari dikkate alınarak 4 ayrı tipte proje tasarlandı. Evlerin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.