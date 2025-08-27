Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 350 konutun temeli cuma günü atılıyor! Bakan Kurum söz vermişti

350 konutun temeli cuma günü atılıyor! Bakan Kurum söz vermişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
350 konutun temeli cuma günü atılıyor! Bakan Kurum söz vermişti
İzmir, Bilecik, Yangın, Konut, Bakan Kurum, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir ve Bilecik’te yangından etkilenen köyler için inşa edilecek 350 konutun temeli cuma günü atılıyor. Evlerin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Orman yangınından etkilenen İzmir ve Bilecik’teki köylerde ağustos ayı içinde evlerin inşasına başlanacağının sözünü veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cuma günü İzmir Ödemiş’te temel atma törenine katılacak.

350 konutun temeli cuma günü atılıyor! Bakan Kurum söz vermişti - 1. Resim

İlk etapta İzmir’in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138, Seferihisar ilçesinde 143, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki 4 mahallede ise 69 olmak üzere toplam 350 konut inşa edilecek. Bölge halkının ihtiyaçları, iklim şartları ve yöresel mimari dikkate alınarak 4 ayrı tipte proje tasarlandı. Evlerin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ayakkabıda Çin tehlikesi! Temu'da satılan ürünler testi geçemediGazze'ye büyük çıkarma! İsrail ablukasını kırmak için çok sayıda gemi yola çıkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayakkabıda Çin tehlikesi! Temu'da satılan ürünler testi geçemedi - EkonomiTemu'da satılan ürünler testi geçemedi!Necip Mahfuz’u bilmeyen Mısır’a ihracat yapamaz! Sektör ihracatta yol haritası için çalışmalara başladı - EkonomiNecip Mahfuz’u bilmeyen Mısır’a ihracat yapamaz!Ayçiçeği yağında paniğe gerek yok! Fiyatlar artacak denilerek fırsatçıların ekmeğine yağ sürmeyelim - EkonomiFırsatçıların ekmeğine yağ sürmeyelim!İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten yıl sonu öngörüsü: Faiz 1.000 baz puan düşer! - EkonomiFaiz 1.000 baz puan düşer! İTO Başkanı'ndan yıl sonu tahminiKasalarca domatesi çöpe döktüler! Görüntüler tepki çekmişti, Bakanlıktan açıklama - EkonomiKasalarca domatesi çöpe döktüler! Görüntüler tepki çekmişti, Bakanlıktan açıklama3 senaryoda zamlı memur maaşları: Öğretmen, polis, doktor, avukat, hemşire maaşı ne kadar oldu? - EkonomiHangi memur ne kadar alacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...