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Murat Kurum'dan yangınzedelere müjde: 1 yıl içinde konutlar teslim edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kamu, Yangın, Konut, İzmir, Bilecik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakan Kurum, İzmir, Bilecik, Sakarya ve Karabük'te yangından dolayı evlerini kaybedenlerin konutlarının 1 yıl bitmeden teslim edileceğini açıkladı. İnşaat faaliyetleri ise 1 ay içinde başlayacak.

Rekor sıcaklıklarla beraber yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye başladı. Binlerce hektarlık alan küle dönerken çok sayıda vatandaş evini kaybetti. 

Son açıklanan verilere göre 27 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında çıkan yangınlarda 9 ilde 1.157 bina, 1.458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evi hasara uğrayanlara konut müjdesi verdi. 

Murat Kurum'dan yangınzedelere müjde: 1 yıl içinde konutlar teslim edilecek - 1. Resim

1 YILDA TESLİM EDİLECEK

Kurum, katıldığı bir programda Türkiye'deki yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum vefat eden şehitlere rahmet dileyerek, milletin yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Kurum, hasar tespit çalışması yaptıktan sonra hızlı bir şekilde vatandaşın güvenle yaşayabileceği evler inşa ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Antalya'da Muğla'da orman yangınları sonrasında milletimize söz verdiğimiz konutlarımızı yaptık. Şimdi de İzmir'de, Bilecik'te, Sakarya'da, Karabük'te, yangından etkilenen her ilimizde arkadaşlarımız tespitleri yürütüyorlar.

Murat Kurum'dan yangınzedelere müjde: 1 yıl içinde konutlar teslim edilecek - 2. Resim

Bir taraftan da TOKİ Başkanlığımız yeni konutlarımıza ilişkin çalışmaları sürdürüyor. 1 ay içinde yangın bölgelerinde inşa faaliyeti başlayacak.

1 yıl bitmeden vatandaşlarımıza yeni, sağlam, güvenli evlerini veriyor olacağız. Nasıl deprem bölgesinde söz verip o sözleri tutmak için gece gündüz çalışıyorsak, afet bölgesinde de, yangın bölgesinde de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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