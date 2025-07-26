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Kimse bu kadarını beklemiyordu! O ilçede sıcaklık gölgede bile 50 derece

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kimse bu kadarını beklemiyordu! O ilçede sıcaklık gölgede bile 50 derece
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yurt genelinde etkili olan sıcaklık Silopi ilçesine rekor getirdi. İlçede sıcaklık gölgede bile 50 dereceyi gördü, rekoru elinde tutan Siirt'in Kurtalan ilçesini yerinden etti.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki hafta termometrelerde yeni rekorların gelmesi beklenirken dün son yılların en kavurucu günü olarak kayıtlara geçti.  

Kimse bu kadarını beklemiyordu! O ilçede sıcaklık gölgede bile 50 derece - 1. Resim

GÖLGEDE BİLE 50 DERECE

Silopi 25 Temmuz'da ülke genelinde gölgede 50 derecenin üzerinde sıcaklık ölçülen tek yer olurken, Mardin Kızıltepe'de 49,6 dereceye ulaşıldı.

Kimse bu kadarını beklemiyordu! O ilçede sıcaklık gölgede bile 50 derece - 2. Resim

REKORLARIN ŞEHRİ 5'İNCİLİĞE GERİLEDİ

İki gündür ülkenin sıcaklık rekorunu elinden bulunduran Siirt Kurtalan, 25 Temmuz'da 49,1 dereceyle sıralamada 5'inciliğe gerilirken unvanını Silopi'ye kaptırdı.

Şırnak Cizre'de termometreler 49,4 ve Mardin Nusaybin'de 49,3 dereceyi gösterirken ülkenin önemli bölümünde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde gerçekleşti.

Kimse bu kadarını beklemiyordu! O ilçede sıcaklık gölgede bile 50 derece - 3. Resim

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sıcaklıkla42,2 dereceye kadar çıkarken, Gömeç'te 41,6, Burhaniye'de 41,4 ve Havran'da 40,2 derece oldu.

Çanakkale merkezde hava sıcaklığı 40,2 dereceye kadar ulaştı.

Kimse bu kadarını beklemiyordu! O ilçede sıcaklık gölgede bile 50 derece - 4. Resim

İZMİR GÖLGEDE BİLE KAVRULDU

İzmir'in Bornova ilçesine termometreler 43,5, Bayındır'da 43,3, Balçova'da 43,2, Karşıyaka'da 43 dereceyi gösterirken, kentin ölçüm yapılan 30'dan fazla noktasında 40 derecenin üzerine çıkıldı.

Kimse bu kadarını beklemiyordu! O ilçede sıcaklık gölgede bile 50 derece - 5. Resim

AYDIN, DENİZLİ, ANTALYA... 

Aydın'ın Efeler ilçesinde en yüksek sıcaklık 44,4, Sultanhisar'da 44,3, Çine, Nazilli ve Köşk'te 44 dereceye kadar ulaştı.

Denizli Sarayköy'de 43,2 ve Pamukkale'de 42,1 dereceler görülürken, dün yangınlarla boğuşan Antalya'da da kavurucu sıcaklar etkili oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde termometreler 46,7, Muratpaşa'da 46,1, Konyaaltı'nda 45, Serik ve Kepez'de 44,8, Manavgat ve Muratpaşa'da 44 dereceyi gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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