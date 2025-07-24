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Meteoroloji uyarmıştı, Türkiye kavruldu! O ilde sıcaklıklar 49 dereceyi buldu...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Meteoroloji uyarmıştı, Türkiye kavruldu! O ilde sıcaklıklar 49 dereceyi buldu...
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaz mevsiminin gelmesiyle, Türkiye'de hava sıcaklıkları anormal seviyelere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bir ilde ise termometreler 49 dereceyi aştı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıkları anormal seviyelere ulaştı. Bu duruma yağışsızlık da eklenince, Türkiye'de kuraklık hakim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Meteoroloji uyarmıştı, Türkiye kavruldu! O ilde sıcaklıklar 49 dereceyi buldu... - 1. Resim

AŞIRI SICAKLAR VATANDAŞI ZORLUYOR

Sıcaklık, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Zonguldak'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

TERMOMETRE 49 DERECEYİ GÖSTERDİ...

Söz konusu 38 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 49,1 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 49,1 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklık Mardin'in Kızıltepe ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 48,8 derece olarak kaydedildi.

Sıcaklığın bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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