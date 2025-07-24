İstanbul, Ankara ve İzmir kavruldukça kavrulacak! Meteoroloji uzmanı hafta sonu için son tahminlerini açıkladı

Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları"nın etkisiyle Türkiye adeta kavruluyor. Bugün 3 ilçede sıcaklık 46,6 dereceye kadar çıkarken termometreler, 50 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde bu hafta havanın nasıl olacağını açıkladı.

Türkiye, Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları"nın etkisiyle kavruldukça kavruluyor. Bugün 3 ilçede sıcaklık 46,6 dereceye kadar çıkarken termometreler, 50 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu için son tahminlerini açıkladı.

50 İL 35 DERECENİN ÜSTÜNÜ GÖRDÜ

Yurt genelinde bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler, 50 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Yalova'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

3 İLÇEDE SICAKLIK 46.6 DERECE

Bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,6, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 46,4 ve Cizre ilçesinde ise 46,3 derece olarak ölçüldü.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta içinde etkili olan hava sıcaklıklarının hafta sonunda sürüp sürmeyeceği merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, son değerlendirmelere göre, sıcak hava dalgasının etkisinin süreceğini, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Yurtta az bulutlu açık havanın etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, "Hava sıcaklığı oldukça yüksek. Cuma günü, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey ve Güney Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli rüzgarlar yer yer kuvvetli esecek. Cumartesi günü az bulutlu, açık geçecek ve Marmara Bölgesi, Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile doğusunda kuzeyden rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar ve pazartesi günü ise ülkemiz tamamen açık bir havanın etkisi altında olacak." ifadelerini kullandı.

4 İLDE KISA SÜRELİ YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Tekin, yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini ancak cuma ve cumartesi Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde kısa süreli yağışların görüleceğini kaydetti.

YANGINLARIN SÜRDÜĞÜ 3 İLDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Orman yangınlarının devam ettiği Eskişehir, Bilecik, Karabük çevrelerinde sıcaklığın artacağını söyleyen Tekin, "Söz konusu illerde yer yer kuzeyden rüzgarlar etkisini gösteriyor ve yağışsız bir periyotta. Hava sıcaklığına bakıldığında ise 35 ila 36 derecelerde. Pazartesi günü ise yer yer 40 derecelere kadar ulaşacak." dedi.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR KAVRULACAK

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini ifade eden Tekin, havanın açık olacağını belirtti.

Tekin, hafta sonu sıcaklıkların başkentte 35 dereceye, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 34 ila 36 derece, İzmir'de ise 40 ila 41 derece civarında seyredeceğini anlattı.

FÖN RÜZGARLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Fevzi Burak Tekin, fön rüzgarlarının normal rüzgarlara göre daha yerel ve dar alanda oluşan rüzgarlar olduğunu kaydederek, yurdun iç kesimlerinde oluşan fön rüzgarının etkisini kaybettiğini dile getirdi.

İç Anadolu'dan gelen kuzeyli rüzgarın ise Antalya kıyılarında sıcaklığı arttırdığına dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Kuzeyli rüzgarlar Torosları aşıp Antalya kıyılarına doğru etkisini sürdürerek ısıtıcı etkisiyle Antalya kıyılarında sıcaklığı yükseltti. Bugün sabah 9 civarında Antalya'nın sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaştı. Fön rüzgarının ısıtıcı ve nemi düşürücü bir etkisi söz konusu oldu. Öğle saatlerinden sonra ise fön rüzgarının kesilmesiyle sıcaklık 30 ila 32 derecelere kadar geriledi."