Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1979 yılında kurulan ve 4 bini aşkın üretici ortağı bulunan ÖR-KOOP, artan mali yükümlülükler nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, 21 Ekim’de kooperatife geçici mühlet kararı verirken borçların yeniden yapılandırılması amacıyla konkordato komiseri görevlendirdi.

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP), mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. 1979 yılında kurulan ve bölgedeki üreticileri bir araya getiren kooperatifin, artan mali yükümlülüklerini karşılamakta zorlandığı belirtildi.

4 BİNİN ÜZERİNDE ÜRETİCİ ORTAĞI VAR

4 binin üzerinde üretici ortağı bulunan ÖR-KOOP, uzun yıllardır bölge tarımında ve hayvancılığında önemli bir yere sahip kuruluşlar arasında yer alıyor. Kooperatifin konkordato ilan etmesi, üretici ortaklarının yanı sıra bölgedeki tarımsal faaliyetler açısından da dikkat çekti.

4 bin üretici ortağı var! 47 yıllık kooperatif konkordato ilan etti

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Artan borçlar ve maliyet baskısı nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan kuruluş için mahkeme geçici mühlet kararı verdi ve sürecin takibi amacıyla konkordato komiseri görevlendirdi. Konkordato süreciyle birlikte kooperatifin mali durumunun yeniden yapılandırılması ve borçlarının ödenmesine yönelik adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

ÖRKOOP'DAN AÇIKLAMA

ÖRKOOP’tan yapılan yazılı açıklamada, "1979 yılından bu yana bölgemizin tarımsal üretimine ve ekonomisine katkı sağlayan, 4 binin üzerinde üretici ortağı bulunan ÖR-KOOP, yalnızca bir işletme değil; binlerce üretici ailesinin emeğini, bölgenin ekonomik gücünü ve 47 yıllık ortak bir değeri temsil etmektedir. Kooperatifimizin içinde bulunduğu mali güçlüklerin aşılması ve faaliyetlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla konkordato başvurusunda bulunulmuştur. Başvurumuz üzerine 21 Ekim 2026 tarihinde mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiseri görevlendirilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına özellikle belirtmek isteriz ki konkordato süreci, kooperatifimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borçlarını yeniden yapılandırarak yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla başlatılan hukuki bir süreçtir. Bu sürecin temelinde, kooperatifimizin geleceğini ve alacaklılarımızın haklarını koruma iradesi bulunmaktadır" denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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