Benzin ile motorin arasındaki makas açılıyor! 1 depoda fark 1.025 TL

Akaryakıt fiyatlarında benzin ve motorin arasındaki fark dikkat çekiyor. Benzine 20 Ekim'de 4,37 TL, 22 Ekim'de ise 3,35 TL indirim yapılırken, toplam indirim 7,72 TL'ye ulaştı. İndirimlerin ardından benzin ve motorin arasındaki litre fiyatı farkı 20 lirayı aşarken, 50 litrelik depo hesabında ortaya çıkan maliyet farkı da 1.025 TL'yi buldu.

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Akaryakıt fiyatlarında benzin ve motorin arasındaki fark dikkat çekiyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 76,30 liradan, motorinin litresi ise 96,80 liradan satılıyor. Böylece iki yakıt türü arasındaki litre fiyatı farkı 20,50 liraya ulaşıyor.

Güncel fiyatlar, özellikle yüksek miktarda akaryakıt alan sürücülerin bütçesinde önemli bir fark oluşturuyor. Benzinli ve dizel araç sahiplerinin aynı miktarda yakıt almak için ödeyeceği tutar arasındaki fark, depo kapasitesi büyüdükçe daha da artıyor.

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BENZİNE 7,72 TL İNDİRİM

Benzin fiyatlarında bu hafta peş peşe iki indirim gerçekleşti. 20 Ekim'de litre başına 4,37 TL, 22 Ekim'de ise 3,35 TL indirim yapıldı. Böylece benzinin litre fiyatındaki toplam düşüş 7,72 TL'ye ulaştı.

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1 DEPO BENZİN 386 TL UCUZLADI

İki indirimin toplam etkisi, 50 litrelik bir depo üzerinden hesaplandığında 386 TL olarak öne çıkıyor. Buna göre indirimler öncesindeki fiyat üzerinden aynı miktarda benzin alan bir sürücü, güncel fiyatlarla 386 TL daha az ödeme yapıyor.

Benzin fiyatındaki düşüş, benzinli araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini azaltırken, motorin fiyatının benzine kıyasla yüksek seviyede bulunması iki yakıt türü arasındaki farkı gündeme taşıyor.

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1 DEPODA FARK 1.025 TL

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki güncel fiyatlar baz alındığında, 50 litrelik bir deponun benzinle doldurulması 3 bin 815 TL'ye mal oluyor. Aynı miktarda motorin almak isteyen sürücülerin ise 4 bin 840 TL ödemesi gerekiyor.

Böylece 50 litrelik depoda motorin ile benzin arasındaki maliyet farkı 1.025 TL'ye ulaşıyor. Başka bir ifadeyle, aynı miktarda yakıt almak için dizel araç sahiplerinin benzinli araç sahiplerine göre 1.025 TL daha fazla ödeme yapması gerekiyor.

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