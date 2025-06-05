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4 boynuzlu kurbanlık! Gören telefona sarıldı, işte fiyatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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4 boynuzlu kurbanlık! Gören telefona sarıldı, işte fiyatı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağızman'da kurban pazarında, 4 boynuzlu koç ilgi odağı oldu. Görenlerin telefona sarıldığı kurbanlık 27 bin liraya alıcı buldu. 

Kars'ın Kağızman ilçesinde kurulan kurban pazarında hareketlilik sürüyor. Boynuzlarıyla dikkat çeken ve sahibi Hüseyin Yıldız, tarafından pazara getirilen koç, bir anda dikkatleri üzerine çekerken, vatandaşlar ise ilk kez gördükleri 4 boynuzlu koçun cep telefonlarıyla fotoğrafı çekti. 4 boynuzlu koç daha sonra bir vatandaş tarafından 27 bin liraya alındı.

4 boynuzlu kurbanlık! Gören telefona sarıldı, işte fiyatı - 1. Resim

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN FİYATLARI 

Öte yandan, Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Kurban Pazarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar kurbanlıklarını almak için sıkı pazarlık yapıyor. Kağızman'da vatandaşlar özellikle küçükbaş hayvanları tercih ediyor. Küçükbaş hayvanlar ise 13 bin lira ile 30 bin lira arasında alıcı buluyor.

4 boynuzlu kurbanlık! Gören telefona sarıldı, işte fiyatı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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