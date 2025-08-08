Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
50 lirayı aşacak! Dünyaca ünlü bankadan dikkat çeken dolar/TL tahmini

Şu sıralar 40 lira 60 kuruş ile 40 lira 70 kuruş arasında dalgalanan dolarla ilgili yeni bir tahmin geldi. Dünyaca ünlü banka ING, 1,3,6 ve 12 aylık dolar/TL tahminlerini güncelledi. Rakamın 50 lirayı aşması dikkat çekti.

100'den fazla ülkede hizmet veren ING Global, Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Dev banka dolar/TL tahminlerini güncelledi.

1, 3 VE 6 AYLIK DOLAR/TL TAHMİNLERİ 

ING'nin 1, 3, 6 ve 12 aylık dolar tahminleri dikkat çekti. Dünyaca ünlü banka dolar/TL'nin 1 ay içinde 41,70, 3 ay içinde 43,60, 6 ay içinde ise 45,90'lara ulaşmasını bekliyor.

50 lirayı aşacak! Dünyaca ünlü bankadan dikkat çeken dolar/TL tahmini - 1. Resim

ING'YE GÖRE DOLAR 1 YIL İÇİNDE 50 LİRAYI AŞACAK 

ING'in 12 sonrası dolar tahmini ise bir hayli çarpıcı. Dev banka kurun 1 yıl içinde 50 lirayı aşarak 50,25 liraya ulaşmasını öngördü. 

50 lirayı aşacak! Dünyaca ünlü bankadan dikkat çeken dolar/TL tahmini - 2. Resim

ÖNCEKİ TAHMİNLER 

Bankanın temmuzdaki öngörüleri ise sırasıyla 1 ay için 41,21, 3 ay için 43,00, 6 ay için 45,17 ve 12 ay için 47,03 seviyelerindeydi. ING’nin değerlendirmesinde, son 3 aylık dönemde TL’nin dolar karşısındaki ortalama aylık değer kaybının yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

