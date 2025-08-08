50 lirayı aşacak! Dünyaca ünlü bankadan dikkat çeken dolar/TL tahmini

100'den fazla ülkede hizmet veren ING Global, Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Dev banka dolar/TL tahminlerini güncelledi.

İlgili Haber Maaşını taşıyan emekliye 27 bin lira promosyon! İşte banka banka güncel tutarlar

1, 3 VE 6 AYLIK DOLAR/TL TAHMİNLERİ

ING'nin 1, 3, 6 ve 12 aylık dolar tahminleri dikkat çekti. Dünyaca ünlü banka dolar/TL'nin 1 ay içinde 41,70, 3 ay içinde 43,60, 6 ay içinde ise 45,90'lara ulaşmasını bekliyor.

ING'YE GÖRE DOLAR 1 YIL İÇİNDE 50 LİRAYI AŞACAK

ING'in 12 sonrası dolar tahmini ise bir hayli çarpıcı. Dev banka kurun 1 yıl içinde 50 lirayı aşarak 50,25 liraya ulaşmasını öngördü.

ÖNCEKİ TAHMİNLER

Bankanın temmuzdaki öngörüleri ise sırasıyla 1 ay için 41,21, 3 ay için 43,00, 6 ay için 45,17 ve 12 ay için 47,03 seviyelerindeydi. ING’nin değerlendirmesinde, son 3 aylık dönemde TL’nin dolar karşısındaki ortalama aylık değer kaybının yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.