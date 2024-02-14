51 bin doları aştı! Tahtını geri alan Bitcoin'de yükseliş sürecek mi?

Bitcoin (BTC) ve altın fiyatları dün açıklanan ocak ayı ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından düşüşe geçti. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kaybederken, Bitcoin 2 yıl sonra ulaştığı 50 bin doların altına indi. Ancak amiral kripto para, altının aksine 49 bin 500 dolar seviyesinde yoğun taleple karşılaştı. Bugün tekrardan yükselişe geçen Bitcoin, Kasım 2021'den beri görmediği 51 bin dolar seviyesini aştı. Son fiyat yükselişiyle BTC, 1 trilyon dolara ulaşarak tahtını geri aldı. Peki önde gelen dijital varlık için sırada hangi seviyeler var? İşte ayrıntılar...

Piyasa değeri açısından lider kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot Bitcoin Yatırım Fonlarını (ETF) onaylamasının ardından 9 Ocak tarihinde 46 bin 987 bin dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyede ortaya çıkan kâr satışları nedeniyle birkaç gün içerisinde 42 bin dolar seviyesine geri döndü.

ABD ENFLASYON VERİSİ ALTIN VE BITCOIN'İ VURDU

10 Şubat'ın ardından tekrardan yoğun talep görmeye başlayan Bitcoin, 42 bin 600 dolar seviyesinden yukarı yönlü hareket ederek son 2 yılın en yüksek seviyesi olan 50 bin dolara çıktı. Bu seviyenin üzerinde hareketini sürdüren kripto para, yoğun veri haftasıyla birlikte küçük dalgalanmalar yaşadı.

13 Ocak Salı günü açıklanan ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla düşüşe geçen Bitcoin, 50 bin dolar seviyesini kaybederek 48 bin 590 dolara kadar geriledi. Düşüşün arkasında enflasyon verisi nedeniyle küresel ölçekte değer kazanan dolar yatıyordu.

BTC FİYATI 2 YILIN ZİRVESİNDE

Öte yandan Bitcoin, enflasyon verisinden, yoğun talep nedeniyle ons altından daha az etkilendi. Ons altın 2 bin 50 dolar seviyelerinden 2 bin doların altına gerilerken, Bitcoin bugün kayıplarını geri kazanarak ralliye başladı.

Lider kripto para birimi, bir gün içinde 3 bin doların üzerinde değer kazanarak Kasım 2021'den beri ilk defa 51 bin dolar seviyesini aştı. Son artışla lider kripto para birimi, piyasa değeri açısından 1 trilyon doları tekrardan aştı.

Bitcoin yazının yazıldığı sırada, 51 bin 649 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BITCOIN'DE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Tahmin piyasası Polymarket’de Bitcoin fiyatının bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağına dair bir beklenti söz konusu. Bu görüşü paylaşan yatırımcıların oranı yüzde 59 civarında bulunuyor. Ancak uzmanların beklentileri bölünmüş durumda.

Bloomberg'e konuşan IG Australia Pty'nin piyasa analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in ABD enflasyonunun yeterince hızlı düşmediğini gösteren verilere rağmen riskli varlık piyasalarının güçlü kaldığını söyledi. Sycamore, bu durumun yakın zamanda değişebileceğini belirterek, Bitcoin'in önümüzdeki günlerde bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini belirtti.

Sycamore şunları kaydetti:

“Bitcoin, risk duyarlılığındaki bir gecede yaşanan bozulmaya rağmen etkileyici bir direnç gösterdi ve çok fazla düşmedi.

Ancak Bitcoin grafiğindeki bazı teknik göstergelere dayanan analizlerim 30 bin dolarlık seviyelere geçici bir düşüş olasılığına işaret ediyor.

Yani Bitcoin’in mevcut seviyelerden yüzde 10 düzeltme ve 40 bin doların altına düşme ihtimali de bulunuyor.”