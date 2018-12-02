Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracattaki artış hız kesmeden devam ediyor. İhracat kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artışla 15 milyar 532 milyon dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı değerine ulaştı. On bir aylık ihracat ise yüzde 7,7 artışla 154,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat da 168 milyar 77 milyon dolara ulaşarak bütün zamanların rekoruna imza attı. Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen 170 milyar dolarlık yıl sonunu ihracat hedefinin aralık ayında ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, ithalatın kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 azalarak 16 milyar 136 milyon dolar seviyesine geriledi. 2017 yılının kasım ayında yüzde 69 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının ise bu yılın kasım ayında yüzde 96,3 düzeyine yükseldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,5 azalarak 604 milyon dolara gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: Dış ticaret açığımızdaki bu iyileşmenin olumlu etkilerini cari açığımızdaki iyileşmeyle de görüyoruz. Bu kapsamda, son 5 ayda azalan dış ticaret açığının kasım ve aralık aylarında da aynı eğilimi sürdüreceği öngörülmektedir. Böylece temmuz ve ağustos aylarında gerilemeye başlayan cari açık eylülde fazla verirken ekim ve kasım aylarında da cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize verilen desteklerle beraber AR-GE faaliyetlerinde yoğunlaşacak üretim yapımızla dış ticaret dengemizin daha da iyileşeceğine inanıyoruz.



4,8 MİLYAR LİRASI TL İLE YAPILDI

Pekcan, kasım ayı itibarıyla millî parayla ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği ülke sayısının 174 olduğunu, aynı dönemde 110 ülkeyle ithalat işlemlerinin Türk lirasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Söz konusu dönemde Türk lirasıyla yapılan ticaretin hacminin 4,8 milyar lirası ihracat, 5,3 milyar lirası ithalat olmak üzere toplam 10,1 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Pekcan “Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan destek mevzuatımızı sadeleştiriyoruz bir taraftan da firmalarımızın bu destekleri tanımasını ve faydalanmasını kolaylaştırıyoruz. Vizyonumuz, kolay desteklerimizle daha fazla kadın girişimcimizi, KOBİ’lerimizi, esnaf ve sanatkârlarımız ile genç girişimcilerimizi küresel pazara açmak, onları ihracatçı hale getirmek, böylece ihracatı tabana yaymaktır” ifadelerini kullandı.

ALMANYA İLK SIRADA

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye 1 milyar 432 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Almanya’dan sonra en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler, 994 milyon dolar ile İngiltere ve 872 milyon dolar ile İtalya olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde en çok ithalat yapılan ülkeler ise 1 milyar 715 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 566 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 389 milyon dolarla Çin olarak belirlendi.

BÜYÜME POZİTİF KATKI VERECEK

TİM Başkanı İsmail Gülle, 2018 yılının rekorlara imza atılan bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Ekim ayında tarihteki en yüksek aylık ihracatın gerçekleştirildiğini hatırlatan Gülle, şunları kaydetti: Bu defa da bütün zamanların en yüksek kasım ayı ihracatına imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhracatçılarımızın yoğun gayretleri ile 170 milyar dolar olan sene sonu hedefimize emin adımlar ile ilerliyoruz. Biz ihracatı yeni rekorlara taşırken Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019’a güçlü bir şekilde giriş yapacağımızın müjdesini verdi. Böyle bir seferberliği dört gözle bekliyorduk. Biz de ihracatçılar olarak istihdam seferberliğine destek verecek, daha çok üretime ve daha çok ihracata odaklanacağız. 2018 ikinci çeyrek büyüme rakamlarımıza pozitif katkı veren ihracatın, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında da etkisini pozitif yönde göreceğiz.

OTOMOTİV LİDERLİK ETTİ

Kasımda sırasıyla en çok ihracat, 2 milyar 430 milyon dolar ile “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları”, 1 milyar 485 milyon dolar ile “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 1 milyar 249 milyon dolar ile “demir ve çelik” faslında yapıldı. Geçen ay en fazla ithalat ise 3 milyar 410 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler”, 1 milyar 953 milyon dolarla “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 1 milyar 231 milyon dolarla “elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı” faslında gerçekleşti.