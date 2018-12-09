Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde yükselen döviz fiyatları üzerine Türkiye, her alanda başlattığı “millî ve yerli üretim” atağına yeni halkalar eklemeye devam ediyor. Tamamı ithal edilen, özellikle ortopedi, travmatoloji, beyin omurilik cerrahisi, kalp damar cerrahisi alanlarında sıklıkla kullanılan kalp kapakları ve biyolojik greftlerin üretimi için düğmeye basılıyor. Başkentte 70 milyon lira maliyet ile kurulacak tesiste, üretimin ham maddesi, yerli ırk ve helal kesim dana ve koyunlardan elde edilecek. Böylece domuz ürünü riski de ortadan kalkacak. RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, “Tesis sayesinde, ülkemizin bu alandaki, yıllık 200 milyon dolarlık ihtiyacını karşılamış olacağız.

Başlangıç olarak 500 hayvanlık bir çiftlik bile hazırladık. Çünkü bu işlerde bir hayvanın, en az 4 kuşak gerisinin bilinmesi gerekiyor. Yüksek performanslı olduğu kanıtlanan ve manevi değerlerimize de uygun dana ve koyun kaynaklı kalp kapakları, Müslümanlara güçlü bir alternatif sunacak. Yerli ve millî üretim biyolojik kalp kapakları ile, hem maliyetler ciddi anlamda düşecek hem de sermaye yurt içinde kalarak, araştırma ve geliştirmeye aktarılacak. 2019 Ocak ayı itibari ile, prototip kalp kapakları, bio malzemeden üretilmiş dokular ve biyolojik greftlerin üretimine başlayacağız. Avrupa, Amerika, Kanada, Avustralya ve Japonya pazarlarında da kısa sürede yer almayı hedefliyoruz” dedi.