Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örs, kanuna göre; işsizler, emekli maaşıyla geçinenler (dul ve yetimleri dahil), ev hanımları, geliri olmayanlar, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemediğini ve bu kişilerin bu hakka sahip olduğunu bilmediklerini söyledi. Sıfır vergiden faydalanmak için evin brüt 200 metrekareyi aşmaması ve sadece bir konutun olması gerektiğini kaydeden Örs “Buna rağmen vergi borcu çıkarılan veya vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup vergi muafiyeti formu doldurup bizzat başvuru yapmak gerekiyor” dedi. Bilmeden emlak vergisi ödeyen emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri; yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek, geriye dönük beş senelik emlak vergisini isteyebileceğini bildiren Örs “Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmeli” ifadelerini kullandı.

Emlak vergisi muafiyetine nasıl başvurulur?

Emlak vergisinden muaf olma şartları taşıyorsanız, bağlı olduğunuz belediyeye “Emlak vergisinden muafiyet’ başvurusu yapmalısınız. Başvuru onaylanırsa vergi ödenmeyecek, geriye dönük beş yıllık ödenmişler geri alınabilecek.