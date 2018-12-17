Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Kullanımı ve fiyatı artan akıllı ürünler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, cep telefonları başta olmak üzere, tablet bilgisayar, drone, akıllı saat, telsiz cihazları, navigasyon cihazı, TV ve FM radyo verici cihazları, bebek monitör cihazı, telemetri cihazı ile kablosuz mouse ve klavyelerin denetimini gerçekleştirdi. 2018 yılının ilk 8 ayında 370 firmanın 187 marka, 952 modeline ait bin 673 adet cihaz denetlendi. En problemli ürün grubu cep telefonları. Denetlenen 885 cep telefonunun 272’si standartlara aykırı bulundu. 99 tabletten 22’si, 53 drone’un 25’i, 77 mouse setinin 37’si, 54 bebek monitörünün 4’ünde de aykırılık bulundu, cihazlara el konuldu. Ayrıca son 2 yılda 18 firmaya 360 bin lira da ceza kesildi.