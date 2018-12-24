Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:"KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun."
Bakan Albayrak'tan KOBİ'leri sevindirecek paylaşım
24.12.2018 - 10:22 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:"KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun."
Etiketler : Bakan Albayrak',
594950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/594950.aspx
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