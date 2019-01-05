Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu giden 100’e yakın mühendisin emniyet tarafından incelenmesi gerektiğini söyleyen bir yetkili “Bunların içindeki bazı kişiler muhtemelen FETÖ firarisi. Türkiye’de kalırsa tutuklanacağından korkan kişiler de var bu beyin göçü denilenlerin arasında” dedi. ASELSAN, TAI ve SAGE başta olmak üzere bu kurumlarda 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından birçok operasyon düzenlendiğini ve kilit görevdeki birçok kişinin FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandığını hatırlatan yetkili, “FETÖ üyesi olan kişiler beyin göçü görünümüyle dünyanın çeşitli yerlerine kaçtılar” ifadelerini kullandı. Hollanda’ya göçün yeni olmadığını ve son 15 aylık süreçte gerçekleştiğini belirten yetkili, bu kişileri beyin göcü olarak değerlendirmek doğru değil. Konunun Meclis’e taşınması doğru olabilir ama gerçek beyin göçü ile FETÖ firarilerini birbirine karıştırmamak lazım” diye konuştu.