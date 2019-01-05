Bu giden 100’e yakın mühendisin emniyet tarafından incelenmesi gerektiğini söyleyen bir yetkili “Bunların içindeki bazı kişiler muhtemelen FETÖ firarisi. Türkiye’de kalırsa tutuklanacağından korkan kişiler de var bu beyin göçü denilenlerin arasında” dedi. ASELSAN, TAI ve SAGE başta olmak üzere bu kurumlarda 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından birçok operasyon düzenlendiğini ve kilit görevdeki birçok kişinin FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandığını hatırlatan yetkili, “FETÖ üyesi olan kişiler beyin göçü görünümüyle dünyanın çeşitli yerlerine kaçtılar” ifadelerini kullandı. Hollanda’ya göçün yeni olmadığını ve son 15 aylık süreçte gerçekleştiğini belirten yetkili, bu kişileri beyin göcü olarak değerlendirmek doğru değil. Konunun Meclis’e taşınması doğru olabilir ama gerçek beyin göçü ile FETÖ firarilerini birbirine karıştırmamak lazım” diye konuştu.
Hollanda göçü değil FETÖ firarisi
05.01.2019 - 04:12 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un Meclis gündemine taşıdığı TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ve ASELSAN’da çalışan 100 mühendisin Hollanda’ya göç etmesiyle ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi.
Etiketler : mühendis,beyin göçü,
596710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/596710.aspx
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