Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk-İş yönetimi, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan ücret zam oranının yükseltilmesi talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yolladı.

Genel Başkan Ergün Atalay ve Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar imzasıyla hazırlanan mektupta, 20 Kasım 2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 127'nci maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23'ncü maddeyle yapılan düzenleme neticesinde taşeron işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarına alındığı anımsatıldı.

Mektupta, söz konusu düzenlemenin, kapsamdaki işçiler ve aileleriyle birlikte toplumun önemli bir bölümünce olumlu karşılandığı belirtildi.

Kadroya alınan işçilere, 696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeyle Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve en son toplu iş sözleşmelerindeki ücret, mali ve sosyal hakların uygulandığına dikkat çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve 31 Ekim 2020'ye kadar uygulanacak toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerine göre ücret zammı altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4 oranında olmaktadır. Aylık ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı, sorumluluk primi ile yıllık ödenen öğrenim, bayram yardımı benzeri ödemeler de düşük tutarda belirlenmiş ve üç yıllık dönem boyunca da sabit tutulmuştur. 2018 yılı sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 20,30 oranında gerçekleşmiştir.

Orta Vadeli Program'a göre, öngörülen TÜFE yıl sonu değişim oranı ise 2019 yılı için yüzde 15,90 ve 2020 yılı için yüzde 9,80'dir. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler ile ailelerinin beklentisi 'Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünün yerine getirilmesi ve geçim şartlarının iyileştirilmesidir."

Mektupta, başta Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) olmak üzere kapsam dışında kalan iş yerlerinde çalışan sınırlı sayıdaki işçinin de yapılacak benzer bir düzenlemeyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyi beklediği de vurgulandı.