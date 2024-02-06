6 Şubat depremleri dünya felaket listesinde ilk sırada: Afet kayıplarının dörtte biri

2023 yılında dünya çapında afetlerden kaynaklı ekonomik kayıpların dörtte birine 6 Şubat 2023’te yaşanan Türkiye ve Suriye depremleri sebep oldu. Bu iki felakette 59 bin 272 kişi hayatını kaybederken, toplam zarar 92 milyar doları geçti.

Geçen yıl küresel doğal afetler toplam 380 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu. 2023’teki tüm ekonomik kayıpların yaklaşık dörtte biri ise Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerden kaynaklandı. Bu depremlerin binalar ve altyapı üzerindeki etkileri 90 milyar dolardan fazla zarara yol açtı. Bu felaket ayrıca, modern tarihte Türkiye’de, Suriye’de, Orta Doğu’da ve tüm EMEA bölgesinde kaydedilen en maliyetli doğal afet olarak gösterildi. Aon’un yayımladığı Küresel Doğal Afetler Raporu’na göre depremlerin ardından şiddetli fırtınalar en fazla ekonomik kayba neden olan olaylar oldu. En büyük kayıplar ABD ve Avrupa’da görüldü. Avrupa’da İtalya, Yunanistan, Slovenya ve Hırvatistan sigortalar açısında hava koşullarına bağlı en maliyetli olayların yaşandığı ülkeler oldu. Diğer yandan dünyanın birçok yerinde kaydedilen aşırı yüksek sıcaklık anomalileri sebebiyle 2023 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. 24 ülke ve bölge önceki maksimum sıcaklık rekorlarını gördü veya bu rekorların üzerine çıktı. Özellikle Çin, 16 Temmuz’da 52,2 °C ile en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı. Raporda Türkiye de 49,5 °C ile en yüksek sıcaklığın görüldüğü ülkelerden biri oldu.

ÖLÜMLER EN YÜKSEK SEVİYEDE

2023 yılında küresel doğal afetler sebebiyle en az 95 bin kişi hayatını kaybetti. Bu rakam 71 bin olan 21. yüzyıl ortalamasının oldukça üzerinde. Ölümlerin yaklaşık yüzde 62’si ise doğrudan Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerle ilişkili oldu. Söz konusu depremler 2010 yılında Haiti’de meydana gelen yıkıcı sarsıntıdan bu yana yaşanan en ölümcül küresel felaket olarak gösterildi. 2023 yılında bütün dünyada 64 binden fazla insan depremler sebebiyle ölürken çok sayıda önemli sıcak hava dalgası da en az 16 bin 500 kişinin ölümüne yol açtı. Özellikle Batı ve Güney Avrupa’nın bazı bölgeleri temmuz-eylül ayları arasında en az 15 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan çok sayıda aşırı sıcaklık dalgasına maruz kaldı.

SİGORTANIN ÖNEMİ

Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO’su Ferhan Özay “Türkiye ve Suriye’deki depremler 340 binden fazla binanın hasar görmesine ve yaklaşık 60 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından, zorunlu deprem sigortası olup depremde hasar gören konutlara kuruluşundan bugüne kadar toplam 35 milyar 906 milyon lira hasar ödemesi yaptı. Bu tutarın 34 milyar 440 milyon lirası 6 Şubat depremlerinden sonra ödendi. Buna mukabil uzun vadeye odaklanıldığında, Türkiye’nin birçok bölgesinde, özellikle de İstanbul bölgesinde zorunlu sigorta penetrasyonun durgunlaştığı ve hatta azaldığı görülmektedir. 6 Şubat’taki depremlerin gündeme getirdiği eksik sigorta uygulamaları ve düşük sigorta penetrasyonunun sebeplerinden birisi sigorta bilincinin yeterince gelişmemesidir. Bu durum, gerek sigorta yaptırmanın önemini ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması için çalışmalar yapmayı, gerekse de imar kanununun düzenlenmesi ve uygulanmasının kritik önemini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

DASK: 600 bin hasara 35 milyar TL ödendi

6 Şubat 2023 depremleriyle ilgili açıklama yapan DASK “Ocak 2024 itibarıyla tarafımıza bildirilen yaklaşık 600 bin adet hasar ihbarına karşılık, tazminat ödeme tutarımız toplam 35 milyar TL’ye ulaştı” bilgisini verdi. 1 Ocak 2024 itibarıyla Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesi’ni güncellediklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti: Poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 tarihi ve sonrası olan bütün poliçelerin teminatları güncel bedeller üzerinden hesaplanırken, aynı zamanda teminatlar enflasyon koruması altında olacak; her ay, belirlenen enflasyon oranına göre herhangi bir ek prim ödemesi yapılmadan güncellenecek.