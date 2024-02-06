Afetlerde Türkiye farkı: Batı'da sigortası olmayana ev yok

‘Medeniyetler beşiği’ diye bilinen Avrupa, doğal afetlerde vatandaşına sırt çeviriyor. Türkiye’de mağdur olanlar için bütün imkânlar seferber edilirken, Avrupalı devletler sigortası olmayanlara karşılıksız bir destekte bulunmuyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Türkiye son yıllarda büyük doğal afetlerle karşılaştı. Van, Elâzığ, İzmir ve üzerinden bir yıl geçen Kahramanmaraş depremi; Rize, Artvin, Giresun sel felaketleri ve Antalya orman yangınlarında binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bu felaketlerin faturası yüz milyarlarca doları buldu. Birçok kişi evini ve işini kaybetti. Tarım alanları kullanılmaz hâle geldi. Binlerce hayvan telef oldu. Ancak devlet tüm bu yaşanan felaketlerde vatandaşını yalnız bırakmadı. Mağdurların yıkılan evlerinin yerine yenisi yapıldı, borçlar silindi, faizsiz kredi verildi. İşsiz kalanlara iş bulmaları ile ilgili imkânlar tanındı. Üretimi yeniden canlandırmak adına çiftçilere destekler verildi. Üstelik bütün bunlar karşılıksız gerçekleştirildi. Ancak bazı kesimler bütün bu yardımları görmezden geldi. Yapılan destekleri hızla unuttu.

KARŞILIKSIZ DESTEK YOK

Yıllarca Avrupa ve Amerika ile ülkemizi kıyaslayanlar yine sahneye çıktı. Batı seviciliği yapanlar “Avrupa’da insana daha çok değer veriyorlar” sözleriyle devletin yardımlarını küçümsedi. Avrupa’da yaşanan felaketler sonrası yaşanan mağduriyetlere kulaklarını tıkayarak eleştiri oklarını devlete yönelttiler. Oysaki durum çok daha farklıydı. Avrupa ve ABD’de yaşanan felaketlerin faturası ülke vatandaşlarına kesildi. Ülkeler yalnızca arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında aktif rol oynadı. Konut, otomobil ve tarım sigortası olmayanlara yardımda bulunulmadı. Yeni evler yapılmadı, iş imkânı oluşturulmadı ve mağdurlara finansman desteği sağlanmadı.

YÜZ BİNLERCE EV YOK OLDU

Yunanistan geçen yıl orman yangınları ve sel felaketleri yaşadı. Daniel Fırtınası, batı ve orta Yunanistan’da ortalığı birbirine kattı. Ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan orman yangınlarında binlerce ev kül oldu, tarım alanları kullanılmaz hâle geldi. İngiltere’de, Galler ve Kuzey İrlanda’yı da içine alan bölgede etkili olan “Antoni Fırtınası” sebebiyle ülkenin bazı kesimleri yoğun yağış ve sert rüzgârların etkisi altına girdi. Saatte 125 kilometre hızla esen rüzgâr ve şiddetli sağanağın ardından oluşan selden yüzlerce ev etkilendi. İtalya’nın kuzeyindeki Emilia Romagna bölgesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi yüzünden 36 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

MİLYONLARCA KİŞİ ETKİLENDİ

ABD tarihinin en büyük yangını California’da yaşandı. New York, Los Angeles ve Chicago şehirlerinin toplam alanı kadar bir bölge tamamen kül oldu. Amerika’nın en önemli tarım şehrinde hayat durdu. Üreticiler kendi hâllerine terk edildi. 2022 yılında Texsas’ta yaşanan dondurucu soğuklardan dolayı 210 kişi hayatını kaybetti. Louisiana şehrini vuran İDA Kasırgası’nda binlerce ev yıkıldı. 4 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Kentucky’i esir alan hortum sebebiyle 5.600 ev ve iş yeri kullanılmaz hâle geldi. Bu yıl içinde California’da hayatı durduran sel felaketinden 34 milyon kişi etkilendi. Bütün bu gelişmeler yaşanırken ABD hükûmeti konut, otomobil ve tarım sigortası olmayanlara herhangi bir maddi destekte bulunmadı.

HALK HÜKÛMETLERİ PROTESTO EDİYOR

Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskınları sebebiyle binlerce ev ve iş yeri kullanılmaz hâle geldi. Belçika, Fransa ve Hollanda’yı da etkileyen sel felaketinde devletin sahada olmamasından dolayı vatandaşlar protestolar düzenledi. Sigorta şirketleri maddi zararın 30 milyar avro olduğunu belirtti. Alman hükûmeti yardımlara yetişemeyince devreye küresel yardım kuruluşları girdi. UNICEF ve Kızılhaç’ın mağdurlara yardım etmesi, Alman hükûmetinde tepkiye sebep oldu. Yaşanan kaostan dolayı binlerce kişi mağdur oldu.