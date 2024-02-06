Devlet afet bölgesi için seferber oldu, bir yılda imkansızı başardık

Kahramanmaraş 12 bin 713 insanını kaybetti. 25 bin bina yıkıldı. Şimdi 22 bin konut yapılıyor. 99 depreminde Sakarya Vali Yardımcısı olan Kahramanmaraş Valisi Ünlüer “Devletin gücünü gösterdik. O zaman dört yılda evler verilebilmişti, şimdi bir yılda teslim ediyoruz” diyor.

FATİH SELEK'İN HABERİ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kayıpların acısı taze. Yaralar büyük oranda sarıldı. K.Maraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in verdiği bilgilere göre, yıkılan binaların yüzde 82’si kaldırıldı. Şehir ve 11 ilçesinde 12 bin 713 vatandaşımız hayatını kaybetti. 54 bin 789 konutta orta ve üstü hasar oluştu. Bunun 35 bini ağır hasarlı. Dört binadan biri kullanılamaz hâle geldi. 25 bin 382 bina tamamen yıkıldı. Bugün 55 konteyner kentte 69 bin kişi ikamet ediyor. Bunların en büyüğü Koç grubunun yaptığı, 500 dönüm üzerine kurulu bulunan konteyner kentte 7 bin 500 depremzede barınıyor. Çoğu ilçe nüfusundan fazla... İş dünyasının desteğiyle 17 bine yakın konteyner kuruldu.

ŞEHRİNHER YERİNDE İNŞAATLAR YÜKSELİYOR

Şehrin her yerinde öbek öbek inşaatlar yükseliyor. İletişim Başkanlığının organizasyonu ile Dulkadiroğlu ve Elbistan ilçelerinde tamamlanan TOKİ binalarını ziyaret ettik. Muntazam olmuş. Pırıl pırıl kaya gibi. Yanda daha evvel yapılan TOKİ binaları bulunuyor. Düşünün o kıyamette sıva çatlağı bile oluşmamış.Elbistan’da 2 bin 888 bina ağır hasar almış. Bunlar yıkılmış. Tamamına yakınının yerine yenisini yapmak üzere ihaleye çıkılmış. Dört bölgede inşaat alanı var. TOKİ dağı delmiş, yamaca konutları kondurmuş.

OVALARA KONUT YAPILMAYACAK

Kahramanmaraş’ta devlet eliyle 22 bin konut inşa ediliyor. Ki bunların toplam bedeli 43 milyar lira. Konutlardan 8 bin 144’ünün kurası bugün çekilecek. K.Maraş’ta toplam 44 bin hak sahibi bulunuyor. Yani açık 18 bin... 10 bini kentsel dönüşüm çerçevesinde, 8 bini yerinde dönüşümle yapılacak. 47 bin hak sahibi yerinde dönüşüm için başvurdu. Kimse eski bölgesini terk etmekten yana değil. Vali Ünlüer “Hak sahiplerini şehir merkezinde toplamak istemiyoruz. Ovalara konut yapılmayacak. Dere çevresinde yapı bulunmayacak. Altyapı sil baştan yenileniyor. Zemin iyileştirmesi için 40 milyon dolar harcandı. Beton kazıklar çakıldı. Bin 400 vatandaşın vefat ettiği Ebrar Sitesi’nin bir bölümü müze olacak” dedi.

"BU DEPREMDE DEVLETİN GÜCÜNÜ GÖRDÜK"

99 Marmara depreminde Sakarya Vali Yardımcısı olan Ünlüer, o günlerle bugünleri şöyle mukayese etti: Bu depremde devletin gücünü gördük. O zaman çadırdan konteynere geçiş bile bir yıl sürmüştü. Konutlara insanlar ancak dört yıl sonra geçebilmişti. Şimdi bir yılda arayı kapattık.Depremden sonra gidenler geri döndü. Buna rağmen iş gücü açığı var. Tekstil sektörü yüzde 60 kapasite ile çalışıyor. Vali Ünlüer “İş dünyası dinamik. Her fabrikanın önünde işçi aranıyor ilanını görürsünüz” diyor.

Bu arada önemli bir not daha...Devlet K.Maraş’ta sadece 7 milyar lira kira, taşınma, tahliye ve vefat ödemesi yapmış. Sözün özü; bizim gördüğünüz göremediğimizin yüzde biri bile değil. Hükûmet, devlet vatandaşın yanında. Vatandaş farkında. TOKİ muntazam binalar yapmış. Hem yara sarmış hem değer katmış... Herkes Erdoğan’a duacı...