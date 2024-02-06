Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat paylaşımı: Acısı ilk günkü gibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, geçen sene bugün tam da bu dakikalarda asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizi yerle bir etti, enkaz yığınına dönüşen binalarda 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 saat ara ile meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydan gelen depremlerin yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.

Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum.

İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü.

Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.

"MİLLETİMİZ TARİHİ SINAMAYI BAŞARI İLE VERDİ"

Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir.

Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.

Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz.

Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz.

Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın...