Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat paylaşımı: Acısı ilk günkü gibi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan 6 Şubat paylaşımı: Acısı ilk günkü gibi
    Erdoğan, 6 Şubat, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

    Türkiye, geçen sene bugün tam da bu dakikalarda asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizi yerle bir etti, enkaz yığınına dönüşen binalarda 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 saat ara ile meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydan gelen depremlerin yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 

    "ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ"

    Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  

    Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.

    Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

    Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

    Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum.

    İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü.

    Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.

    "MİLLETİMİZ TARİHİ SINAMAYI BAŞARI İLE VERDİ"

    Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir.

    Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.

    Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz.

    Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz.

    Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Erdoğan6 Şubat
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat paylaşımı: Acısı ilk günkü gibi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Devlet afet bölgesi için seferber oldu, bir yılda imkansızı başardık - GündemBir yılda imkansızı başardıkAcısına yürek dayanmaz, 11 evladı burada yatıyor - GündemAcısına yürek dayanmaz, 11 evladı burada yatıyorAİHM ve Yargıtay'ın kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalıdır - GündemBelediye başkanları da yargılanmalıdırDeprem değil bina öldürür! Yıkılmadan önce hayat kurtaracak teknolojiler - GündemDeprem değil bina öldürür!65 saniyelik kabusun üzerinden bir yıl geçti: İşte uzmanların deprem değerlendirmeleri - GündemDepremde en riskli 18 şehirAsrın felaketinde bir yıl geride kaldı: Sağlıktan çevreye bölgede son durum - Gündemİşte deprem bölgesindeki son durumİstanbul’da deprem olması durumunda neler yaşanabilir? - GündemAfette en kötü senaryo belli olduOrada taş olsan dağılırdın... "18 kişiyi gömdük, sen 1 kişi için mi ağlıyorsun?" - Gündem'Biz 18 kişiyi gömdük, sen 1 kişi için mi ağlıyorsun?'Hatay'da polisleri taşıyan midibüs refüje çarptı, devrildi! 11 yaralı - GündemHatay'da polisleri taşıyan midibüs devrildi!Kahramanmaraş depremlerinden unutulmayan hikayeler: Prensesim kalbimi de götürdü - GündemKahramanmaraş depremlerinden unutulmayan hikayeler: Prensesim kalbimi de götürdü
    Sonraki Haber Yükleniyor...