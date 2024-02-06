Yaralarımızı birlikte sardık: Dünya, ‘büyük felaket’in ardından Türkiye için seferber oldu

Türkiye, tarihinin en ağır felaketlerinden birini 6 Şubat 2023 günü yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ili yıkıp geçti, 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremlerin ardından dördüncü seviye alarm durumu ilan edildi. Uluslararası yardım çağrısını kapsayan bu alarmdan sonra dünya, Türkiye için seferber oldu. Türkiye, arama kurtarma, barınma, gıda, sağlık gereçleri, sahra hastaneleri ve nakdi destek sağlanması anlamında uluslararası toplumdan daha önce eşi görülmemiş düzeyde dayanışma ve destek gördü.

SEDA ÇAKIR- 6 Şubat 2023'te, Türkiye, tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadı. İlk deprem sabaha karşı saat 4.17'te meydana geldi. 8.6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7.7 olarak kayıtlara geçti. İkinci deprem ise sadece 9 saat sonra 13.24'te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7.6'lık deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem bölgesinde 300 kilometre yüzey kırığı oluştu, 6,5 metrenin üzerinde yer değiştirmeler meydana geldi. Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket olan şiddetli depremler 11 ili vurdu, 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken 107 bin 213 kişi ise yaralı olarak kurtuldu, on binlerce bina yıkıldı.

'Asrın Felaketi' olarak literatüre giren şiddetli depremlerin ardından Türkiye, dördüncü seviye alarm durumu ilan etti. Uluslararası yardım çağrısını kapsayan bu alarmdan sonra dünya, kelimenin tam anlamı ile ülkemiz için seferber oldu.

Ekonomik krizde olan da savaşta olan da bu çağrıya kayıtsız kalmadı, insani yardımlar, arama-kurtarma çalışmaları, sahra hastanesi kurma gibi alanlarda çalışan birçok ülke maddi anlamda da ülkemize yardım elini uzattı.

ARAMA KURTARMA PERSONELLERİ, SAHRA HASTANELERİ, ÇADIRLAR, BAĞIŞLAR...

Felaketi yaşayan deprem bölgesine 90 ülkeden 11 bin 488 uluslararası arama kurtarma personeli geldi, arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan oldu.

90'ı aşkın ülke bölgeye toplamda 294 bin 743 çadır ve 12 bin 685 konteyner gönderdi, 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu. Bağış kampanyaları ve insani yardım operasyonlarıyla 90'dan fazla ülke ayni yardımların yanı sıra depremden etkilenenlere maddi destek de sağladı.

Bugün birinci yılını dolduran büyük felakette Türkiye için seferber olan ülkeleri sizler için derledik:

ABHAZYA

Abhazya, depremzedeler için yardım kampanyası başlatıp özel bir fon oluşturdu.

AFGANİSTAN

Ekonomik ve insani krizin pençesinde olan Afganistan'ın Taliban yönetimi, Türkiye'ye 111 bin dolar yardım gönderdi.

ALMANYA

Almanya'dan da Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da arama kurtarma çalışmaları için 187 kişilik ekip Türkiye’ye gönderildi. Başta Kızılhaç olmak üzere çok sayıda yardım kuruluşu Türkiye'ye yardım için bir bağış kampanyası başlattı.

ABD

ABD Hava Kuvvetleri, depremzedelere yardım etmek için İncirlik Havva Üssü'ne, 80 tonluk ekipman ve arama kurtarma ekipleri gönderdi.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk da deprem bölgesine arama kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasında yer aldı.

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, depremzedeler için 10 milyon dolar değerinde bir ilk insani yardım paketini duyurdu.

AVUSTURYA

Avusturya'dan da Türkiye'ye de 112 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Bu ekipler, Osmaniye ve Hatay'da çalışmalara katıldı.

AZERBAYCAN

6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen ilk depremden saatler sonra 370 kişilik Azerbaycanlı arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı. Farklı ülkelerden destek vermek için gelen ekipler ülkelerine dönerken, Azerbaycanlı ekipler bölgede kalarak çalışmalarına devam etti.

BELÇİKA

Belçika Acil Müdahale Ekibi (B - FAST) mensubu 43 kişi, kuruluş çalışmaları için Türkiye’ye geldi. Belçika, deprem felaketinden etkilenenlere tıbbi yardım sağlamak ve Türk hastaneleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için afet bölgesinde bir sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesi ve tıbbi yardım için ülke 8 milyon euro tahsis edildi.

BELARUS

Belarus'un ise 72 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te görev aldı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve Emirlikler Kızılayı tarafından başlatılan ortak operasyon kapsamında tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'ye 50 milyon dolar (yaklaşık 941 milyon Türk lirası) nakdi yardım yapıldı. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar (yaklaşık 256 milyon Türk lirası) yardımda bulundu.

BAE merkezli El-Ensari Exchange şirketi, felaketten etkilenenlere yönelik yardımlar kapsamında 1 milyon dolar (yaklaşık 19 milyon Türk lirası) bağışta bulundu.

BAE Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye'ye gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 32 yardım uçağı gönderildi. Uçaklarla depremzedeler için büyük kışlık çadırlar getirildi. Abu Dabi, Gaziantep'te sahra hastanesi kurdu. BAE tarafından toplamda 171 çeşit ilaç gönderilirken, ayrıca Hatay'da 200 yataklı bir mobil hastane inşa edildi. Türkiye'nin Dubai Büyükelçiliği tarafından başlatılan kampanyası kapsamında da 198 bin 223 ton yardım malzemesi gönderildi.

BİRLEŞİK KRALLIK

İngiltere, Türkiye'ye 76 kişilik bir arama kurtarma ekibi dahil acil destek gönderdi. İngiltere'den cerrahlar, sağlık görevlileri, acil durum sağlık personeli ve lojistik personelin yer aldığı sağlık ekibi Türkiye'ye geldi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'ten toplamda 103 kişilik 3 ekip depremdeki çalışmalara katkı sağlamak için Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da görev aldı.

BULGARİSTAN

Bulgaristan'dan gönderilen arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana ve Hatay'daki çalışmalara katıldı. Ayrıca eski Bulgaristan Ulusal Meclisi üyesi Manol Peykov, başlattığı yardım kampanyasıyla Türkiye'deki depremzedelere destek için yaklaşık 3,6 milyon topladı.

CEZAYİR

Kurtarma çalışmalarında gerekli tüm araç gereçler ve arama köpekleriyle Cezayir'den Türkiye'ye gelen 86 kişilik ekip, Adıyaman'a gelir gelmez kurtarma çalışmalarına başladı. Cezayir, Türkiye'ye 30 milyon dolarlık da destekte bulundu.

ÇEKYA

Çekya, Türkiye'ye itfaiyeciler, doktorlar, inşaat mühendisleri ve koklama köpekleri olan uzmanların dahil olduğu 68 kişilik bir ekip gönderdi.

ÇİN

Çin, arama-kurtarma çalışmaları için sivil yardım ekibini Türkiye'ye gönderdi, 40 milyon yuan (5,8 milyon dolar) acil durum mali yardımı sağlandı. Çin Kızılhaçı da Kızılay'a 200 bin dolar acil durum insani yardımı aktardı.

ENDONEZYA

Endonezya'dan Türkiye'ye gelen 47 kişilik ekip, depremde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında bulundu. Hatay'ın Hassa ilçesinde sahra hastanesi kuruldu.

ERMENİSTAN

Ermenistan yönetimi, arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 28 kişilik ekip gönderdi.

FİLİPİNLER

Filipinler'den gelen 82 kişilik arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da enkaz altındaki depremzedeler için seferber oldu.

FİLİSTİN

Filistin, arama kurtarmada yetkin sivil savunma personeli, Sağlık Bakanlığından travma ve acil sağlık hizmetlerinde uzman sağlık personeli, barınma ve travma sonrası psikolojik destek için kişilerin yer aldığı ekibi Türkiye'ye gönderdi, 1 milyon dolara yakın yardım topladı.

FİNLANDİYA

Finlandiya, arama kurtarma ekipleri dışında toplam 1 milyon euro insani yardım yapacaklarını açıklamıştı.

FRANSA

Fransa 209 kişilik sivil güvenlik ekibiyle sahada yer aldı. Fransa ayrıca sahra hastanesi kuran ülkeler arasında.

GÜRCİSTAN

Gürcistan, yaklaşık 370 bin dolarlık yardımı, ulusal rezervlerden Türkiye’ye göndermek üzere ayırdığını açıkladı. Türkiye'ye gönderilen 103 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da görev yaptı.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'dan 41 kişilik arama kurtarma ekibi ve 10 köpek kurtarma ekipmanlarıyla yardıma geldi.

HİNDİSTAN

Hindistan da Türkiye'deki depremzedeler için ekiplerini seferber etti. Eğitimli doktorlar ve sağlık görevlilerinden oluşan ekipler Türkiye'ye gönderildi. Hindistan ayrıca sahra hastanesi kuran ülkeler arasında.

HOLLANDA

Hollanda Kızılhaçı, depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı. Hollanda’nın farklı kentlerinde organize edilen yardım kampanyaları kapsamında binlerce kişi, depremden etkilenenler için acil ihtiyaç duyulan battaniye, hijyen malzemesi, bebek bezi, kışlık giysi ve ısıtıcı gibi malzeme yardımında bulundu. Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’ne bağlı 65 kurtarma görevlisi ve 8 özel eğitimli köpek Türkiye’ye geldi.

IRAK

Irak, arama kurtarma çalışmalarına destek için 150 kişilik ekip gönderdi. Ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 70, Duhok'ta bulunan Kavin Grup şirketi de arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine 100 iş makinesi gönderdi. IKYB, Şanlıurfa'daki afetzedelere de 2 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Irak'ın Kerkük kentindeki tüm camilerde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Duhok'a bağlı Zaho Özel İdaresi Sorumlusu Guhdar Şeyho da Türkiye'deki depremzedeler için 12 tırlık yardım toplandığını belirtti. Erbil'de düzenlenen kampanyada ise 14 tırdan oluşan soba yardımı Türkiye'ye ulaştırıldı.

İRAN

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Kızılayı'na ait 6 timden oluşan arama, kurtarma ve ilk yardım ekiplerini Türkiye'ye sevk etti. Tahran yönetimi depremden etkilenen bölgelere destek için Türkiye'ye yardım uçağı da gönderdi. Gaziantep'e giden uçakta çadır ve gıda paketi gibi malzemeler taşındı.

İSRAİL

İsrail, 'Zeytin Dalları' adlı insani yardım ekibini Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'ye ilk yardım sağlayan ülkeler arasında olan İsrail, deprem bölgesinde sahra hastanesi de kurdu.

İSPANYA

İspanya arama kurtarma ekipleri dışında, deprem mağdurlarına sağlık hizmeti sağlamak amacıyla sahra hastanesi kurulması için 70 kişilik profesyonel bir ekip gönderdi. Ayrıca toplamda 500 deniz subayının bulunduğu Juan Carlos I ve Galicia gemilerini, depremde kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye'ye gönderdi.

İSVEÇ

İsveç de acil durum müdahale ekibini Türkiye'ye gönderdi. Ekip, Kahramanmaraş ve Malatya'daki çalışmalara katıldı.

İSVİÇRE

İsviçre kurtarma köpeği servisi REDOG, 14 köpekle birlikte 22 kişilik profesyonel kurtarma ekibini, ordu afet uzmanları da dahil olmak üzere toplam 80 uzmanı Türkiye'ye gönderdi.

İTALYA

İtalya, 50 itfaiyeci ve 10'a yakın ilkyardım görevlisinin yer aldığı bir ekibi askeri uçakla Türkiye'ye gönderdi. Ayrıca STK'ler bağış kampanyaları da düzenledi. İtalya deprem konusunda son derece tecrübeli ekiplere sahip bir ülke.

JAPONYA

Japonya da Türkiye’deki deprem felaketinin ardından ilk tepki veren ülkelerden biri oldu. Deprem konusunda dünyanın en ileri teknolojilerine sahip olan Japonya, Türkiye’ye taşınabilir jenaratörler, tıbbi kitler ve gıda yardımıyla birlikte 73 arama kurtarma personeli gönderdi.

KARADAĞ

Karadağlılar, depremzedelere yardım için stant kurdu. Gönüllü vatandaşların çalıştığı stantta giyecek, ayakkabı ve battaniye gibi yardımlar toplandı. Arama kurtarma ekipleri ile itfaiyeciler Adıyaman ve Hatay'da çalışmalara katıldı.

KATAR

Katar devlet televizyonunda düzenlenen yardım kampanyasında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu. Kampanyada toplanan toplam yardımlar ise 168 milyon riyali (yaklaşık 46 milyon dolar) buldu.

Doha yönetimi, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım kapsamında binlerce konteyner ev ve çadır gönderdi, yaklaşık 600 ton insani yardım sağlandı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarda yer aldı, Katar sahra hastanesi de kurdu.

KAZAKİSTAN

Türkiye'ye ilk yardım eli uzatan ülkelerden biri de Kazakistan oldu. Kazak hükümeti, Türkiye'ye 1 milyon dolar acil nakdi desteğin yanı sıra temel ihtiyaçlardan oluşan 55 tonluk ayni yardımda bulundu.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğince AFAD'a aktarılmak üzere açılan deprem yardım hesabında, Kazakistan'dan 15 milyon dolara yakın bağış toplandı. Bunun yanı sıra 500 tonu aşkın insani yardım gönderildi. Bir grup gönüllü vatandaş, depremzedelerin barınması için Kahramanmaraş’ta 100'den fazla geleneksel Kazak çadırı kurdu.

100 kişilik Kazakistan ekibi, depremlerden etkilenen Gaziantep, Nurdağı ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer aldı.

KIRGIZİSTAN

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde toplanan 55 ton yardım depremzedelere gönderilirken, açılan banka hesabında yüzbinlerce dolar bağış toplandı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’deki deprem bölgesinde 124 çadır kurdu.

KUVEYT

Kuveyt, depremin meydana geldiği ilk günden itibaren arama kurtarma ekipleri gönderdi. Ayrıca hem hükümet hem Kuveytliler depremzedelere destek verdi. Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığının düzenlediği yardım kampanyasında 130 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 70 milyon dolar yardım toplandı.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya 40 kurtarma görevlisi ve 22 özel kuvvet mensubundan oluşan bir ekiple birlikte, yaklaşık 100 bin euro mali yardım, 10 bin adet battaniye ve 200 adet sıhhi sedye gönderdi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan, Türkiye'deki depremzedelere destek için 11 yardım uçağı, enkaz çalışmaları için de arama kurtarma ekibi gönderdi. Tıbbi malzeme, battaniye, çadır ve gıda maddeleri taşıyan uçaklarda yaklaşık 90 tonluk yardım malzemesi bulunuyordu.

Depremden etkilenen bölgelerde 3 bin konteyner ev yapıldı, Bağış kampanyaları ile 350 milyon riyali (1 milyar 760 milyon lira) aşan yardım toplandı. Suudi Arabistan'dan 95 kişilik arama kurtarma ekibi, 55 kişilik sağlık personeli ve Suudi Kızılayından oluşan heyet, Kral Selman Yardım Kuruluşu temsilcileri, yanlarında getirdikleri insani yardım malzemeleri ve sıhhi teçhizatla deprem bölgesinde hizmet verdi.

TAYVAN

Tayvan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına afet yardımı olarak 200 bin dolar bağış yapılacağını açıkladı.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan'da düzenlenen yardım kampanyaları ile depremzedelere 8 bin 71 battaniye, 390 yatak, 20 jeneratör, 60 ısıtıcı, 6 seyyar tuvalet, 11,2 ton giyecek, 44,4 ton tıbbi malzeme ve 67 ton gıda gönderildi. Doktorlardan oluşan ekip de deprem bölgesinde görev yaptı.

ÜRDÜN

Deprem sonrasında Ürdün'den Türkiye'ye insani yardım uçakları ulaştı, ayrıca Kahramanmaraş'ta tam donanımlı bir askeri sahra hastanesi kuruldu. Türkiye'ye 75 kişilik arama kurtarma ekibi ile 30 kişilik bir sağlık ekibi gönderildi. Depremzedeler için 10 bin çadır yardımı yapıldı.

YEMEN

Yemen, depremzedeler için 17 milyon lira bağış topladı.

Arjantin, Avusturya, Bangladeş, Brezilya, Çin, El Salvador, Estonya, Güney Amerika, Güney Osetya, Hong Kong, İzlanda, Japonya, Kanada, KKTC, Kosova, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Malezya, Malta, Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldova, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tacikistan, Tunus, Ukrayna, Vatikan, Venezuela ve Yunanistan'dan da ekipler deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.