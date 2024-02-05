Erdoğan'a 'Hatay' sözleri üzerinden yüklenen İmamoğlu'na rakibi Kurum'dan sert cevap: Bu senaryolar artık bitti!

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine sert açıklamalarla tepki verdi. Kurum, "İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiçbirini tutmamış bir irade şimdi kalkmış insanları böyle söyleyerek samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yıktığı Hatay'daki aday tanıtım toplantısında, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Hatay garip kaldı, mahzun kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

"BİLE İSTEYE YARDIM ETMEDİĞİNİ İFADESİ"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan'ın sözlerine "Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi. Seçimee 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Bu tür davranışları toplumun vicdanına bırakıyorum" diyerek cevap vermişti.

"GÜNDEMİ YİNE İSTANBUL DIŞINA ÇIKARIYOR"

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum ise İmamoğlu'nu halkı kutuplatırmakla suçlayarak, "Heybeleri boş. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiçbirini tutmamış bir irade şimdi kalkmış insanları böyle söyleyerek samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN 115 BİN KONUT SÖZÜ

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hatay'ın oradaki suyunu kim getirdi. Konya Büyükşehir getirdi. Sen Büyükşehir Belediyesiysen niye 10 bin konut yapmadın, niye oradaki altyapıyı çözme iradesini ortaya koymadın. Ekrem Bey'in gündemi farklı gündemlere taşıma, burayı basamak görme meselesi. Bunu artık öğrendik. Bu senaryolar artık bitti.

Depreme karşı hiçbir adım atmayacaksınız, 115 bin konut sözü verip 5 bin konut yapacaksınız. Samimi gibi gelip şimdi de Hatay'dan bahsedeceksiniz. Sizin samimiyetinize kim inanır?

"ÇABALARI BOŞA ÇIKACAK"

Ancak, Hatay depreminde Tekirdağ Belediyesi'nde yapılanları bilmiyor muyuz? Oradaki depremzedeleri kapı dışarı çıkaran bu anlayış o anlayış değil mi? 28 Mayıs seçimlerinde oy verdi diye bütün depremzede kardeşlerimizi aşağılayanları unuttuk mu? Unutmadık. 28 Mayıs'ta hatırlattılar, 31 Mart'ta da aynı şeyi söyleyecekler. Bunlar tamamen aynı siyasi senaryo üzerine kurulan ve reklam ajanslarının ürettiği, 'Size burada ekmek yok gündemi İstanbul dışına çıkarın, İstanbul dışında gündemler oluşturarak belki bir yere gelirsiniz' çabasıdır ama bu çabalar boşa çıkacak."