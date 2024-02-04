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    • Murat Kurum'dan Çekmeköy'e ilk icraat sözü: İBB'nin kapattığı metro yeniden açıklacak

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Murat Kurum&#039;dan Çekmeköy&#039;e ilk icraat sözü: İBB&#039;nin kapattığı metro yeniden açıklacak
    Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Çekmeköy Belediyesi, Haber

    Seçim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Çekmeköy’deki Hamsi Festivali’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum göreve geldiğinde İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen ve Yenidoğan metro hattının yeniden açılacağını duyurdu.

    Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği 3. Hamsi Festivali’ne katıldı.

    Kurum, alana kurulan çadırlarda vatandaşlara hamsi ekmek ikram etti. Programda vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden İBB Adayı Kurum, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

    İBB'NİN KAPATTIĞI METRO HATTI YENİDEN AÇILACAK

    Çekmeköy’e dair bazı projelerini paylaşan Kurum konuşmalarını şöyle sürdürdü:

    "Çekmeköy’de tüm trafik sorununu Ahmet başkanımla birlikte çözeceğiz. 1 Nisan’da ilk iş olarak CHP’li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle başlatacağız.

    İkinci olarak Taşdelen’de her geçen gün artan trafik var. İBB’nin 5 yıldır hiçbir şey yapmayıp sadece algı ve reklamını yaptığı tünel kavşağını revize edeceğiz ve en kısa süre içerisinde Çekmeköylü kardeşlerimize kazandıracağız.

    Murat Kurum'dan Çekmeköy'e ilk icraat sözü: İBB'nin kapattığı metro yeniden açıklacak

    "TRAFİĞİ YERİN ALTINA ALACAĞIZ"

    Üçüncüsü; Köprülü kavşağımız Nev Eser Konaklarının oradan trafiği yerin altına alacağız. Böylelikle şehrimize 12 bin metrekarelik yeni bir meydan kazandıracağız. Yolun iki yakasını birbirine kavuşturup, sizlere derin bir nefes aldıracağız.

    Dördüncü projemiz; Kuzey Marmara Otoyolundan 2. Köprüye giden bağlantı yolunda Alemdağ-Çatalmeşe çıkışını vereceğiz.

    Murat Kurum'dan Çekmeköy'e ilk icraat sözü: İBB'nin kapattığı metro yeniden açıklacak

    BURS ÜCRETİ 10 BİN LİRAYA ÇIKACAK

    Beşinci projemiz de; Bir gençlik toplantısında gençlerimiz bize okulumuzda spor salonu yok, spor salonu kazandırır mısınız? dedi. Hemen talimat verip 2 spor salonunu bitirdik ve Çekmeköy’e armağan ettik.

    Çekmeköy Belediyemiz burs veriyor ama arttırabilir miyiz? dediler. 5 bin TL olan bursu 7 bin TL yaptık. Biz 7 bin TL’yi az gördüğümüz için 1 Nisan’dan itibaren İBB olarak gençlerimizin bursunu 10 bin TL’ye çıkarıyoruz”

    Murat Kurum'dan Çekmeköy'e ilk icraat sözü: İBB'nin kapattığı metro yeniden açıklacak

    Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. 650 bin yuvayı 5 yılda sizin için bitireceğiz. 100 bin sosyal konutu 18 ayda tamamlayacağız. 328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra, toplu ulaşımdaki metro ağını bin 4 kilometreye çıkaracağız.

    Murat Kurum'dan Çekmeköy'e ilk icraat sözü: İBB'nin kapattığı metro yeniden açıklacak

    ORTALAMA TRAFİK SÜRESİ 39 DAKİKAYA DÜŞECEK

    İstanbul’da metro gitmeyen tek bir ilçe bırakmayacağız. Ortalama trafik süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul’un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız.

    BABALARA ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKI

    Gençlerimize, ulaşımda tam yüzde 40 indirim yapacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan babalara da, çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimize, her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız.

    İlk kez iş kuracak kardeşlerimize tam 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Evlenecek kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapacağız. İstanbul bir festivaller şehri olacak."

     

    Düzenleyen:  - Seçim
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Murat Kurumİstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıÇekmeköy Belediyesi
    Haberler > Seçim > Murat Kurum'dan Çekmeköy'e ilk icraat sözü: İBB'nin kapattığı metro yeniden açıklacak
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