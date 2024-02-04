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    • Murat Kurum ve vatandaşlar arasında samimi sohbet: 'Buradan senin duanı almadan çıkmayacağım'

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Murat Kurum, İbb, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tuzla'daki TOKİ konutlarının hak sahipleriyle bir araya gelen İBB adayı Murat Kurum'un vatandaşlarla yaptığı diyaloglar dikkat çekti. Kurum, daha önce kendisi için "Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın" diyen Yakup Tekin adlı vatandaşa "Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım" diye konuştu. Tekin'in "Algı oluşturmaya çalışan insanlardan değiliz" açıklaması sonrası Kurum ve Tekin helalleşti. Tekin, "Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız" dedi.

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim kapsamındaki ziyaretlerine devam ediyor. Kurum'un bugünkü ilk durağı Tuzla'daki TOKİ konutlarının hak sahipleri oldu. 

    Kurum’a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve TOKİ yetkilileri eşlik etti. Toplantının açılışında konuşan Murat Kurum, bugüne kadar verdiği bütün sözleri tuttuğunu belirterek, “Sizlerin sorunlarınızı, taleplerinizi, isteklerinizi dinlemek, çözüm bulmak üzere buradayım” dedi.

    Murat Kurum ve vatandaşlar arasında samimi sohbet: 'Buradan senin duanı almadan çıkmayacağım'

    VATANDAŞLARI TEK TEK DİNLEDİ

    Kurum, toplantıda vatandaşlara tek tek söz hakkı vererek vatandaşları dinledi. Hak sahipleri, indirim ve sabit fiyatla taksit ödemesi talebinde bulundu. TOKİ yetkilileri, sabit taksitin TOKİ ile değil bankalarla alakalı olduğunu belirterek, mevzuatın TOKİ’ye bu konuda yetki vermediğini hatırlattı. Vatandaşlara “Sizin yanınızdayım” mesajı veren Kurum ise, süreci onlar adına takip edeceğini söyledi.  

    Murat Kurum ve vatandaşlar arasında samimi sohbet: 'Buradan senin duanı almadan çıkmayacağım'

    KURUM'DAN 'İBB BAŞKANI OLAMAZSIN' DİYEN VATANDAŞA: BURADAN SENİN DUANI ALMADAN ÇIKMAYACAĞIM

    Toplantının katılımcıları arasında tanıdık bir sima da vardı. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin, Kurum ile konuştu. Tekin'in dinleyen Kurum, "Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım" dedi.

    Bunun üzerine daha önce kullandığı “Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın” ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Algı oluşturmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

    Murat Kurum ve vatandaşlar arasında samimi sohbet: 'Buradan senin duanı almadan çıkmayacağım'

    HELALLEŞMEYLE BİTEN GÖRÜŞME

    Toplantı sonrası Murat Kurum ve Yakup Tekin birbirine sarılarak helalleşti. Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, “Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız” ifadelerini kullandı. 
     
    Toplantıya katılan isimlerden biri de hak sahiplerinden Görkem Yavuz’du. Toplantıda sosyal medyada “kamerasının kapatıldığı” iddialarıyla gündeme gelen Yavuz’la karşılayan Kurum, şaşkınlığını gizleyemedi. Murat Kurum, “O sen miydin?” diyerek Yavuz’la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

    Murat Kurum ve vatandaşlar arasında samimi sohbet: 'Buradan senin duanı almadan çıkmayacağım'

    Yavuz, sosyal medyaya yansıyan “Murat Kurum görüntü alan kamerayı kapattı” şeklindeki haberlere ilişkin, “Arkadaşlarım da duysun diye çekim yapıyordum. Bakan bey 'Çekime gerek yok, ben zaten burada söyleyeceğim' dedi, sonrasında görüşmeye devam ettik" dedi.  
    Görüntünün 2020 yılına ait olduğunu belirten Yavuz, TOKİ Tuzla konutları konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı Murat Kurum’a teşekkür etti. Kurum’la fotoğraf çektiren Yavuz, daha sonra salondan ayrıldı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbulMurat KurumİbbYerel Seçim
    Haberler > Politika > Murat Kurum ve vatandaşlar arasında samimi sohbet: 'Buradan senin duanı almadan çıkmayacağım'
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