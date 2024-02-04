Murat Kurum'dan yeni projeler: Çilesiz, risksiz, eşsiz İstanbul

Ankara ve İstanbul’u yeniden kazanmayı hedefleyen AK Parti, aktif bir kampanya dönemi planladı. İBB adayı Kurum, yaklaşık 40 kişiden oluşan alanında uzman teknik bir ekibin hazırladığı yeni projeleri üç ayrı başlıkta açıklamaya hazırlanıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - CHP’nin yönettiği Ankara ve İstanbul’u yeniden kazanmayı hedefleyen AK Parti, her iki şehirde de seçimlere kadar aktif bir kampanya dönemi planladı. Bu doğrultuda AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum, İstanbul için yeni projeler açıklamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 40 kişiden oluşan alanında uzman teknik bir ekibin hazırladığı yeni projeler ‘Çilesiz İstanbul’, ‘Risksiz İstanbul’ ve ‘Eşsiz İstanbul’ teması altında üç ayrı başlıkta kamuoyuna duyurulacak.

AK Parti kaynakları, Kurum’un 25 Ocak’ta açıkladığı İstanbul Vizyonu’nunda yer alan ‘SİZTEM İstanbul’ projesindeki vaatler için kampanya boyunca farklı lansmanlar yapılacak. ‘Çilesiz İstanbul’ başlığı altında hem ulaşım hem de trafik projeleri, ‘Risksiz İstanbul’ başlığı altında ‘Kentsel dönüşüm projeleri’ ve ‘Eşsiz İstanbul’ başlığı altında ise dünyada ses getirecek kültür ve turizm projelerinin detayları açıklanacak. Özellikle Tarihî Yarımadayı İhya Projesi ile bu bölgenin dünyada sayılı turizm merkezi hâline gelmesini sağlayacak projeler hazırlanıyor.

ALTINOK KAMPANYASI

Ankara için de Kurum’un kampanya ekibinden yararlanılıyor ve profesyonel isimlerden oluşan bir ekip kuruluyor. Özellikle, Mansur Yavaş’ın CHP’den bağımsız hareket etmesinin CHP seçmeninde küskünlüğe yol açtığını belirten AK Parti kurmayları “Turgut Altınok, sıkı bir çalışma ile seçimlere kadar Mansur Yavaş’la olan farkı kapatacaktır. Herkes İstanbul seçimlerine odaklandı ama, Ankara’da Turgut Altınok’un şansı Yavaş’tan daha fazla. Ankara’yı AK Parti’nin kazanması sürpriz olmayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

İBB BAŞKAN ADAYI KURUM: BELİKDÜZÜ'NE İDO İSKELESİ YAPACAĞIZ

seçim çalışmaları dâhilinde Beylikdüzü’nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 39 ilçesinin her birine özel projelerini çok yakında açıklayacaklarını söyledi. İlk hedeflerinin Beylikdüzü’ndeki trafik problemine yönelik olacağını kaydeden Kurum, Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü, Yenikapı-İncirli-Sefaköy, İncirli-Söğütlüçeşme metro hatlarının inşasına 1 Nisan sabahı itibarıyla başlayacaklarını söyledi. Kurum, yıllardır Beylikdüzü’nde yaşayanların beklediği müjdeyi verdiğini belirterek, uygun görülen bir alanda İDO iskelesini yaparak, ilçeden deniz ulaşımını sağlayacaklarını kaydetti. Murat Kurum, mahallelerden metrobüs hattına ulaşım zorluğuna dikkati çekerek ring araçlar koyacaklarını bildirdi.